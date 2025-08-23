邵雨薇「解開胸前鈕釦」外露內衣！超兇事業線被看光 網驚：好有料

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她22日在社群網站上傳一系列內衣照，難得破尺度的畫面至今已吸引1.9萬人朝聖按讚。

▲邵雨薇難得解放內衣。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



照片中，可以看到邵雨薇身穿一件淺藍色格紋襯衫，下襬隨興打結，露出內搭的米白色內衣，深邃事業線和呼之欲出的北半球全在鏡頭前一覽無遺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邵雨薇辣露事業線。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



不只這樣，邵雨薇還換了另一件灰色內衣，相當映襯白皙膚色之外，也同樣襯托出她的超有料上圍；搭配毛絨感外套，讓造型更具層次感，營造出慵懶又性感的氛圍。

▲邵雨薇換兩套內衣。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



事實上，邵雨薇曾為了電影角色在2個月內瘦6公斤，從44公斤瘦到38公斤，「減肥減瘋了！每天只吃水煮蛋、燙青菜，偶爾吃一下雞肉，早上吃奇異果跟蘋果。」殺青不久後，她便沒有刻意忌口，一路增胖到46、47公斤。

▲邵雨薇身材纖瘦又有料，羨煞一票女粉絲。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



邵雨薇目前都維持在40幾公斤，進食完蔬菜和肉類，如果還覺得餓的話，她才會再多吃兩口飯，「現在我比較少吃澱粉了，我也不能再胖，因為我一胖就先胖臉會很明顯。」讓外界得以窺見私底下敬業的一面。