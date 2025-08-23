只差2天過80歲生日！好萊塢美魔女「罹罕見癌症」病逝 家人慟證實

記者潘慧中／綜合報導

女星羅妮·安德森 (Loni Anderson)因在美劇《WKRP in Cincinnati》飾演性感又聰明的接線員爆紅，外貌向來保養得宜，有「好萊塢最強美魔女」的稱號。沒想到，其公關最近跟外媒證實，她已於3日離世，享壽79歲，恰巧差兩天就能過80歲生日。

▲羅妮安德森已於3日離世。（圖／達志影像）



據《TMZ》揭露，羅妮的死因是轉移性子宮平滑肌肉瘤，是一種罕見的癌症，病發於子宮，但極可能擴散至身體其他部位，特別是肺和肝臟，經常引發危及生命的併發症。

▲羅妮安德森生前備受罕見癌症所擾。（圖／達志影像）



羅妮的公關在聲明中透露，她生前直到最後一刻都被摯愛的家人圍繞著。家人事後也在聲明中不捨地說：「我們懷著沉痛的心情宣布我們親愛的妻子、母親和祖母的離世。」

▲羅妮安德森享壽79歲。（圖／達志影像）



羅妮7日已火化完畢並下葬，過程十分低調。然而，她當年在《WKRP in Cincinnati》中所展現的性感魅力、精緻演技，以及因此入圍過兩次艾美獎、三次金球獎的成就，是影迷永遠難以忘懷的事。

