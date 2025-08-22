沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

記者劉宛欣／綜合報導

資深主持人沈玉琳證實罹患白血病（俗稱血癌），震驚演藝圈。22日透過社群發文，還原自己發病的經過，透露目前治療進展相當順利，語氣中也充滿信心，直言「很快就能跟大家見面」。他的公開回應不僅安撫了粉絲的擔心，也展現出他一貫樂觀、堅強的態度。不過，由於醫師提醒治療過程中最怕感染，因此他暫時婉拒親友探視，全心專注於與病魔對抗。

▲孫德榮傳訊息關心沈玉琳。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

也曾罹癌的孫德榮，也在第一時間表達關心。他回憶自己2013年確診膀胱癌三期，當時甚至必須動刀切取部分大腸來打造人工膀胱。近來他又因脊椎病變，接受長達9小時的高風險手術，好在手術最終順利完成。深知抗癌過程艱辛的他特地私訊沈玉琳，提醒飲食千萬別忌口，認為「有營養、有體力就可以對抗病魔」，更鼓勵：「沈玉琳是不容易被打倒的，你要有絕對的信心，這場仗你非贏不可。」

▲沈玉琳回復孫德榮訊息。（圖／翻攝自孫德榮臉書）

對此，正在積極接受化療的沈玉琳，也在訊息中親自回覆，感謝孫德榮的鼓勵與關心。雖然他坦言目前由於有感染風險，因此「暫不會客」，但能夠用文字報平安，已經讓好友安心不少。孫德榮看見回覆後，更直呼這是他今天「最開心的事情」，還溫情喊話：「玉琳我等你回來，在可以許可的狀況下，也很希望去醫院看看你，我對你實在很思念。」兩人患病後的互相打氣，也讓外界看見藝人之間真摯的情誼。