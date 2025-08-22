鬼月轉運「5生肖」公開！屬雞快提升職加薪、冠軍財運、業績都暴增

記者劉宛欣／綜合報導

8月23日迎來農曆七月「鬼門開」，不少人除了對民間禁忌小心翼翼之外，也很在意是不是能藉著這段時間轉運、迎來好兆頭。對此，命理專家小孟老師特別點名，2025年有5個生肖在鬼月，財運上有明顯提升，不論是投資回報、工作業績，還是薪資收入，都有望迎來突破，甚至還有人可能解決拖了很久的財務糾紛。

▲小孟老師分享鬼月轉運的5大生肖。（圖／小孟老師提供）

排名第5的生肖是羊。小孟老師提醒，屬羊者在鬼門開後特別容易遇上偏財運，只要身邊剛好有適合的投資管道，例如股票、基金等理財工具，都有可能帶來超乎預期的回報。他甚至建議屬羊者這段期間可以勇於嘗試，別害怕小風險，因為有機會因此獲得額外的進帳，改善原本緊繃的財務狀況。對許多屬羊的人來說，這或許正是久違的「財氣到位」時刻。

第4名則落在屬猴身上。對長期有資金壓力，或投資失利被「套牢」的朋友來說，這次真的可能迎來解套契機。小孟老師指出，「鬼門開後可望順利回收資金，甚至與他人之間的財務糾紛也有望圓滿解決。」這對於過去幾年一直被金錢問題困擾的屬猴人，無疑是一大安慰，也意味著生活壓力可望慢慢減輕，讓他們重新調整腳步。

排在第3名的是生肖雞，是職場傳來好消息的代表。小孟老師分析，屬雞的朋友這段期間表現將特別受主管賞識，如果心裡早就想開口加薪或打算轉職，現在就是最佳時機。他甚至建議，「屬雞者可趁此時向主管提出加薪要求，或考慮轉職，皆有機會獲得更佳待遇。」職場肯定帶動財運，讓屬雞人在鬼月裡反而能開心迎接成長。

第2名的幸運兒則是屬龍者。這群人一向以聰明和判斷力見長，鬼門開後財運更是旺盛。小孟老師認為，屬龍的朋友可以選擇透過旅遊來轉運，「不僅能放鬆心情，還可能在旅途中發現新興行業，對有意創業的人非常有幫助。」雖然一般人會覺得鬼月不適合出遊，但他強調屬龍者反而適合此時外出，說不定就能帶回一份意外的好運。

至於榜首，則由屬兔的拿下，小孟老師直言，屬兔人在業績表現上將大大提升，鬼門開後「業績與財運同步上升，賺錢機會大增」，對正在為業績煩惱的人來說，這是一劑強心針。不僅工作成果容易被看見，連帶財運也跟著水漲船高，能說是鬼門開時期裡最大的贏家。