NanaQ 9點半睡覺被罵假掰　「自比蔡依林」留言區遭洗版

記者王靖淳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）最近開Podcast節目《Pleasure Talks》，並在節目中自曝保養秘訣是每天晚上9點半睡覺，內容播出後在網路上受到討論，就連以自律極簡原則走紅的YouTuber NanaQ也發文談論此事，不料貼文曝光後不久，卻引來大批網友留言砲轟。

▲NanaQ以極簡風格走紅。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ在Threads發文，並在文中提出一個情境對比，當她分享自己「9：30睡覺」時，得到的回應往往是網友毫不留情的批評，直言她「假掰」。然而，她接著寫道，如果同樣的行為換作是天后蔡依林稱自己9：30睡覺，網友的反應卻會截然不同，變成充滿正面讚嘆的「真假我也要學Jolin早睡」，透露出她對於長期遭受不公評論的無奈及自嘲。貼文曝光後，引來大批網友洗版「跟蔡依林比妳好意思喔」、「你不討人厭會死是不是」、「你真的很喜歡沒事找事被砲。」

▲NanaQ的貼文掀起網友討論。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

事實上，天后蔡依林（Jolin）雖然已44歲，但不管是心理狀態還是外表，都保持得相當完美，看不出實際年齡，她最近在Podcast節目中透露，其實她的保養秘訣就是每天維持在晚上9點半就上床睡覺，讓好友吳青峰和蔡健雅都驚訝不敢相信，甚至在網路上引起熱烈話題，「活該她那麼漂亮！」如今NanaQ發文談論此事，再度掀起網友討論。