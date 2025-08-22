陳芳語海邊解放比基尼！　「深V炸傲人上胸」身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星陳芳語平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（22）日她大方秀出一系列穿比基尼在海邊擺拍的照片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼陳芳語會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



透過陳芳語分享的照片可見到，她身穿一套黑色比基尼泳裝，坐在海灘上擺拍，比基尼的上半身是深V領口設計，傲人上胸一覽無遺，搭配下身同色系的細帶比基尼。她時而對鏡頭露出微笑，時而透過墨鏡擺出率性灑脫的表情，並用雙手比出「YA」的手勢，動作俏皮又不失性感，讓人感受到她自在享受夏日氛圍的狀態，同時也配文寫道「just a girl tryna keep track of her mood swings。」

▲▼陳芳語分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）

事實上，陳芳語曾分享成功瘦身12公斤的秘訣。第一個方法是晚飯後禁食12小時。在這段時間裡，她只喝水，避免攝取任何熱量，讓身體有足夠時間進行代謝。此外，她也強調早上運動的重要性，每天一起床便進行40分鐘的有氧運動，以提升代謝速度，而且運動後，她會選擇水果或豆漿作為早餐，為一天的活動提供健康的開始。