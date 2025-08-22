快訊／「黃氏兄弟」誤用《鬼滅之刃》盜版道具　緊急開記者會道歉了

記者葉文正／台北報導

日本人氣動畫電影《鬼滅之刃無限城篇第一章猗窩座再襲》8日在台灣上映，全台掀起鬼滅潮，就連YouTuber黃氏兄弟也在頻道上傳一部名為「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題」的影片，不料內容曝光後卻被網友抓包使用盜版素材，引發不小熱議。為此，今天黃氏兄弟瑋瑋與哲哲現身道歉了！

▲黃氏兄弟現身道歉。（圖／記者葉文正攝）

瑋瑋首先表示，「我們責無旁貸，代表黃氏兄弟頻道，該承認錯誤或面對的，就是要好好面對。」並在現場道歉。

▲黃氏兄弟今天出席紅心字會公益活動。（圖／記者葉文正攝）

哲哲也表示，「我們馬上看到問題，就跟團隊一起解決，並進行道歉，影片沒有下架，是讓大家留言，要回覆後續的處理，告訴大家我們處理的方式，有些觀眾的問題，我們都是在影片下面回覆。我們把所有不正確的素材都已經剪掉，還要包場讓觀眾再看一次《鬼滅之刃》，貼文上也有回應。」

▲兩人提到是剪輯師的錯誤。（圖／記者葉文正攝）

因為戲院都爆滿，哲哲也說，包場會讓粉絲來看，那心態上，就是犯錯後就是去改進，後續安排多學習相關議題的概念，願意給剪輯的員工機會，第一時間作出改進社群跟留言都有後續留言方式。

這是團隊的疏失，接下來都會加強對團隊的訓練，影片剪輯師當初是單純認為要美化優化才做處理，沒有意識到有錯誤，是剪輯師誤用，剪輯師做處置後畫面美化再給大家審核，我們保證以後都要再三確認。因為這是自己團隊疏失，未來會更小心。」

爭議影片「鬼滅之刃快問快答，你能答對幾題」，瑋瑋承諾，該影片所有收益將全數捐出，並在計劃在近期舉辦《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》電影包場活動，以實際行動支持正版。最後，他們再次表達歉意，並感謝大家的提醒與指正，「再次致上最深的歉意，謝謝大家的提醒與指正！」

開學季前夕，「黃氏兄弟」今也再度展現暖心一面！（22日）他們慷慨解囊，捐贈大批文具用品給公益團體「紅心字會」，同時也號召民眾一起響應公益，為弱勢家庭的小朋友們提供實質幫助，讓他們在開學時能擁有齊全的學習工具，安心迎接新學期的到來。

黃氏兄弟與「紅心字會」的合作已行之有年，長期以來，他們私下默默投入各項公益活動長達數年，累積幫助過近千位弱勢兒童，默默付出不求回報。過程中，他們不僅是號召身旁同為創作者的好友參與外，也揪粉絲們一起參與公益，持續的將每一份善心，讓許多有需要的孩子感受到社會的溫暖，也成為他們成長路上的重要支持。