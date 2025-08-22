ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《羅根》小女孩X-23轉大人「變超辣」！　Dafne Keen海邊解放比基尼

記者劉宜庭／綜合報導

還記得電影《羅根》（Logan）中的12歲小女孩「X-23」嗎？相隔8年，如今達芙妮金（Dafne Keen，又譯：達芙妮基恩）已經滿20歲，近日到波多黎各度假，在社群平台大方分享一系列比基尼辣照，豐滿上圍與纖細螞蟻腰的火辣身材驚豔眾人，也讓粉絲不禁讚嘆：「真的長大了！」

▲X-23長大了。（圖／翻攝自達芙妮金IG）

▲達芙妮金比基尼照。（圖／翻攝自達芙妮金IG）

▲達芙妮金比基尼照。（圖／翻攝自達芙妮金IG）

達芙妮金是英國、西班牙混血童星，2017年與休傑克曼（Hugh Jackman）搭檔演出《羅根》，當時年僅12歲的她，超齡演出讓觀眾留下深刻印象，靠眼神和氣場的精湛演出一舉成名。

▲羅拉一拳把金鋼狼揍淤青。（圖／翻攝自金鋼狼臉書、YouTube）

▲達芙妮金當年在《羅根》中的超齡演出，至今仍令人印象深刻。（圖／翻攝自金鋼狼連書、YouTube）

近年，達芙妮金演藝事業發展順利，去年更在《星球大戰》系列劇集《侍者》（The Acolyte）中擔綱主演，展現了從童星到新生代演員的成功轉型。隨著年齡增長，她也逐漸展現成熟自信的一面，近期出席公開活動時，開始嘗試較為性感的造型，散發出十足女人味。

▲X-23長大了。（圖／翻攝自達芙妮金IG）

▲達芙妮金分享度假點滴。（圖／翻攝自達芙妮金IG）

▲達芙妮金分享度假點滴。（圖／翻攝自達芙妮金IG）

如今度假曬出一系列比基尼照，再度印證了達芙妮金「女大十八變」的魅力，粉絲除了對她的好身材感到驚豔，也期待她在未來的影視作品中能有更多突破性的表現。

