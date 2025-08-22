直擊／AV女優佐山愛引退作拍完了！人在台灣當場痛哭：我很抱歉

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者吳睿慈／台北報導

日本AV女優L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜）、RUNA組成團體BLACK DIAMOND，首次來台與粉絲互動，3位成員22日接受台灣媒體聯訪，其中，佐山愛即將引退，她的最後一部作品也已經拍完，談起不捨的心情，她講著講著哭出來，「有這麼多支持我的粉絲一定會看引退作，粉絲在看的同時一定也會覺得寂寞又難過，讓我有種抱歉的心情」，當場淚如雨下。

▲AV女優佐山愛聯訪談及引退，忍不住落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲佐山愛談當場淚崩。（圖／記者林敬旻攝）

L.V（佐山愛）、RIONA（廣瀨里緒菜）、RUNA於22日接受台灣媒體聯訪，她們過去都有訪台，佐山愛表示：「10年前來台灣，覺得店家都很親切，大家會說『這給你吃一點』。」讓她覺得很親切，RIONA則是出道時有來過台灣，「抵達機場就很熱烈歡迎我，食物很好吃」，只是當時在路上曾遇到蟑螂，讓她驚呼「我很害怕」。

22日適逢農曆鬼門開，L.V、RIONA、RUNA聽聞全驚呼「台灣人都會在23點前回家嗎？」其中一人笑喊「台灣人滿親切的，所以變成鬼也會是親切的鬼吧？」另一位成員點頭附和：「鬼沒有想像中可怕，人比較可怕！」

▲AV女優佐山愛聯訪談及引退，忍不住落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲AV女優佐山愛要引退，想到粉絲會覺得寂寞難過的心情，對於粉絲感到很抱歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲AV女優佐山愛聯訪談及引退，忍不住落淚。（圖／記者林敬旻攝）

L.V、RIONA都有撞鬼經驗，L.V人生遇過5次鬼壓床，「工作完回到飯店突然遇到鬼壓床，我很確定有人爬在我身上，我很用力要起來，起來後他卻消失了」，雖然沒看到鬼的真面目，但她表示「我閉著眼睛也能感受到對方應該是中年男子的氣息，還有一位小女孩。」RIONA則是本身有靈異體質，「以前住的房子有點鬧鬼，有時候會聽到小孩腳步聲、笑聲，跟朋友打電話時，電話那頭的人會問說『妳旁邊有人嗎』。」

佐山愛即將引退，她也談到最後一部作品的拍攝心得：「有很多粉絲跟我說，從18年前妳出道的時候就是粉絲了，大家跨越國籍喜歡我。」她講一講留下感傷眼淚：「有這麼多支持我的粉絲一定會看引退作，粉絲在看的同時一定也會覺得寂寞又難過，讓我有種抱歉的心情，但最大的還是想要說感謝，只是講到這個會有點感觸。」

佐山愛廣瀨里緒菜霜月瑠奈

