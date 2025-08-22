車銀優當兵洗碗暴動！　阿兵哥搶看「神級臉龐」：太帥了不敢直視

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天菜男神車銀優已在7月入伍當兵，他雖理成平頭，仍難掩光芒，不少軍隊目擊後續在網路上曝光。近日，有一名網友A便透露「上司的兒子和車銀優同梯入伍」，就在車銀優負責洗碗的那週，大家都搶著把碗拿去給車洗，只為見他本人一眼，該篇文章雖無法被證實真偽，但PO出後迅速引起討論。

▲車銀優已在7月去當兵。（圖／翻攝自車銀優IG）



一名網友A於19日在論壇上透露，上司的兒子和車銀優同梯入伍，輪到車銀優當值洗碗的那週，為了搶看男神一眼，大家都搶著要拿去給車銀優洗碗。只是這則文章無法證實真偽，然而就在文章貼出後，也有其他目擊故事陸陸續續公開。

另一名網友表示「我是炊事兵，有看到正在洗碗的車銀優，他雖然把頭髮理成大平頭，但因為太帥了，如果對到眼我會不自覺避開。」甚至還有其他網友留言表示「我有一次去教堂，大家也一直盯著車銀優看，助教還大喊『不要在盯著看了，他就是個人』。」

▲車銀優當兵洗碗也會引起暴動。（圖／翻攝自車銀優IG）



車銀優已在7月28日入伍報到，並進入陸軍訓練所受訓，他在接受玩基礎軍事訓練教育後，預計到陸軍軍樂隊服役，退伍日為2027年1月27日。