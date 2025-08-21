吳怡霈與交往13年男友卡關　陷低潮錄音室大哭

記者葉文正／台北報導

邁入一甲子的廣播金鐘，以「下一秒，未來」為主題，象徵在瞬息萬變的媒體環境中，以更多元、創新的內容迎向未來。從早期的廣播，到Podcast興起與多語化百花齊放，六十年來陪伴不同語言、國籍與地區的聽眾，逐步壯大了聲音內容產業的量能。第60屆廣播金鐘獎由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視擔綱製播。今年典禮主持棒由ICRT招牌主持人林哲修（Joseph Lin）與吳怡霈聯手接下，兩位資深主持搭檔將為典禮注入專業與國際活力。

▲林哲修Joseph Lin(右)與吳怡霈主持廣播金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）



今（21）日舉辦主持人公佈記者會，林哲修為ICRT資深DJ，從事廣播28年，以幽默風趣的互動風格廣受觀眾喜愛，並曾獲得「第58屆廣播獎金鐘流行音樂節目主持人獎」。吳怡霈橫跨廣播、電視、戲劇與舞台劇，入圍過多屆金鐘獎，也曾主持金鐘獎星光大道，目前主持POP Radio節目《POP有夠靚》。這組「中英雙聲道」搭配「中日通曉」的國際化陣容，將為「金鐘60」帶來耳目一新的典禮風貌。兩人記者會一開場就用廣播Live模式揭開序幕，林哲修（Joseph Lin）表示自己原本想用三年時間嘗試廣播這個行業，沒想到一做就堅持到現在，而吳怡霈做廣播人一轉眼也十年了。

▲吳怡霈曾愛情卡關崩潰不已。（圖／記者周宸亘攝）



兩位主持人透露，今年典禮一開場將挑戰Rap演出，是前所未有的新嘗試。兩人笑稱「只希望不要最後變成數來寶」，吳怡霈也自信表示：「不擔心唱不好，因為態度最重要。」

▲林哲修Joseph Lin、吳怡霈為典禮正在鍛鍊體能。（圖／記者周宸亘攝）

林哲修（Joseph Lin）與吳怡霈長年耕耘廣播，談及最刺激的時刻，兩人不約而同認為是 call in 或 call out 的互動。吳怡霈分享，自己最開心的就是幫聽眾「空中傳情」，還記得曾經協助一位男生向女友求婚，當時女生接到電話先是一言不發，接著哽咽大哭，最後才說自己原本認為會一生不婚，卻被這份空中告白深深打動，讓在旁緊張的男方也終於鬆了一口氣。林哲修則表示，自己也有過多次幫忙求婚、表白的經驗，雖然也曾碰壁，但過程中反而學會了「聆聽與深情」。



吳怡霈投入廣播十年，累積不少婆媽忠實聽眾。她笑說，最怕遇到「句點王」受訪者，還得趁廣告時間安慰對方，這對她而言是一種修練；但也曾碰過「過嗨」的歌手，完全不照流程發揮，逼得她臨場應變。她也回憶，在與交往13年的男友因未來規劃不同而陷入最低潮時，廣播成了她的心靈浮木。「當時製作人安排心理醫師、愛情專家上節目，聽眾也分享愛情經驗，我錄完常常就在錄音室大哭，其實是來賓與聽眾療癒了我。」



林哲修則說，除了主持廣播，他現在也經營自己的YouTube頻道，ICRT的 call out 互動形式更是由他率先開創。多年來的經驗，讓他深刻體會到「男人要學會如何表達深情」。至於典禮當天的造型，吳怡霈笑說，老公嫌她出席記者會的禮服太過保守，「希望我能把健身練出的身材線條完整展現出來。」

「第60屆廣播金鐘獎」頒獎典禮將在10/11(六) 晚上7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過三立都會台、三立MOD綜合台收看直播，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外，亦可透過好事989聯播網全程收聽，網路直播則包括金鐘60官網、金鐘官方Youtube、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TODAY、LINE TV 。