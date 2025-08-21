三立台八《百味人生》一開播「AI呈現寶寶落海」　狂掀120萬觀看

記者黃庠棻／台北報導

三立最新八點檔《百味人生》以家族情仇與時代情懷為主軸，劇情敘述一場突如其來的意外，讓「五秀園」的傳奇廚神總舖師萬里師（劉漢強飾）蒙受冤屈身亡，愛女（王樂妍飾）墜海失蹤，昔日並肩打拼的四位弟子大師兄（竇智孔飾）、二師姐（星卉飾）、三師兄（謝承均飾）與小師弟（王振復飾）也因此分崩離析，曾經名噪一時的五秀園成了無法回首的過往。

▲《百味人生》用AI呈現劇情，引起網友熱議。（圖／翻攝自網路）

《百味人生》在20日晚間開播，王樂妍原本與謝承均是一對，卻因為一場意外抱著孩子落海，母子倆人就此分開，而王樂妍沉下海的畫面，電視台特地在螢幕上標註「使用AI呈現」，畫面播出後在網路上引起熱議。

觀眾看了《百味人生》AI呈現的畫面後，紛紛留言「覺得這樣很好，有提示AI生成，可以讓長輩知道現在可以做到那麼真」、「一直覺得八點檔是讓老人家跟上時代流行的管道之一」等，短短半分鐘的片段在Threads上吸引超過120萬人次瀏覽。

此前，在《百味人生》首映會中，謝承均在劇中先娶了小師妹王樂妍，之後又與圖謀「五秀園」的岳虹之女陳珮騏結婚，引發同門師兄們的不滿與猜忌。陳珮騏先前笑稱這次「謝承均終於真的愛上她了」，謝承均則自虧兩人過去屢次合作「有名無實」，這回終於「成了」，讓王樂妍忍不住一旁追問「那你有愛我嗎？」逼得謝承均連忙點頭「有呀有呀！」