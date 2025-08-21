康康模仿伍佰唱跳！神複製遭虧「禮儀公司」　翁立友笑哭：用掉一包衛生紙

記者孟育民／台北報導

中視招牌歌唱節目《綜藝一級棒》由康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等攜手主持，每集除了康康之外，主持群也都會上場飆歌，康康時常會說「何時我也能唱」，本周六（23日）節目新播出的一集，康康戴起假髮，身背電吉他，簡直就是伍佰老師上身，搭配陳隨意、陳孟賢、彭正、吳俊宏，各個都扮成伍佰，猛然一看宛如「伍佰複製人」，一出場就引發全場尖叫。

▲康康模仿伍佰維妙維俏。（圖／中視提供）



康康特別選唱伍佰的經典歌〈妳是我的花朵〉，邊唱邊跳「花朵舞」，神情動作維妙維肖，精彩演出全場嗨翻，見每個人都穿著黑色外套，許志豪則不禁笑稱根本像「禮儀公司」。康康唱跳完也氣喘吁吁自虧：「等下可能真的要『禮儀公司』幫忙，因為我也差不多了！」當集的大來賓翁立友看完全場笑到飆淚：「笑到流淚擦不完，已經用掉一包衛生紙」。

▲▼康康被虧像「禮儀公司」。（圖／中視提供）

這集節目以「查某人的故事查某人的歌」為主題，再度邀來金曲歌王翁立友擔任大來賓，接著他還與翁鈺鈞、吳申梅、陳怡婷、蕭玉芬、郭婷筠、蘇宥蓉、吳美琳一起合唱〈愛要大聲講出來〉，一字排開猶如七仙女。康康見狀語帶羨慕：「這樣哪受得了，七個耶。」翁立友卻回話：「本來是一樁美事，從你嘴巴說出來都歪掉。」許志豪立馬補充：「剛才七仙女，是本節目對立友哥最大的敬意。」

▲《綜藝一級棒》翁立友擔任節目大來賓。（圖／中視提供）