親手殺害初戀情人母親！八點檔女神崩潰自賞巴掌「打到紅腫出痧」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情急轉直下，觀眾引頸期盼的真相終於水落石出。藝人顏曉筠飾演的「芸菲」真實身分被揭穿，她就是當年殺害初戀情人母親的真兇。這場震驚全台的「報應戲」不僅將最高收視率推上3.45的冠軍寶座，全台超過106萬人同時收看，顏曉筠更是親手「修理」自己，精湛又瘋狂的演技，讓所有觀眾看得又心疼又害怕，驚呼「完全被騙到了！」

▲顏曉筠《好運來》演到失控，狂自賞巴掌。（圖／民視提供）

在最新播出的劇情中，芸菲面對罪行被揭發，情緒徹底崩潰，她竟當眾發瘋似的用雙手狂賞自己巴掌，甚至不惜用力拍打後腦勺和額頭，這場「自殘式」的報應戲碼，讓螢幕前的觀眾都替她感到疼痛。顏曉筠透露，因為劇中懷有身孕，導演為了保護她，決定不讓其他演員動手，而是讓她自己「主動」完成這場戲，沒想到卻意外激發出她驚人的演技潛力。

顏曉筠表示「當時導演就說，你就自己修理自己，我聽了很興奮，因為這是一個很大的挑戰」，她不斷用眼神傳達對自己的怨恨與憤怒，並用力揮掌，連一旁劇中母親錦雯都心疼得直呼「她真的好拼！」而這些賣力的演出也獲得回報，現場工作人員看到她打到出痧、臉紅腫，紛紛心疼地說「辛苦了！」

甚至連林筳諭（勇兔）都默默請工作人員拿來冰塊，讓顏曉筠當下感動到眼眶泛淚，直呼「只要你努力，大家都是看得到的，也都很願意幫你！」除了賣力的「自虐」演出，顏曉筠在情緒戲的處理上也下足了功夫，她提到有一場獨自演出的情緒戲，她為了入戲，遠遠地看著飾演初戀情人傅子純，想從他身上找到情緒。

沒想到，當顏曉筠正要開始時，傅子純竟默默地走向她，用堅定的眼神看著她，讓她感動直呼「那一刻我心裡想說，天啊，我真的情緒又更滿了」，拍完後她問傅子純為什麼走過來，對方只回了一句「因為我知道你需要我。」這份默契與體貼讓她超級溫暖，也讓她更有動力將最好的表演呈現出來。

這幾場戲的突破，讓顏曉筠直呼「有像瘋子一樣」，她坦言在某些段落她演到一半會失去意識，感覺靈魂出竅，呈現出一種「瘋子的臨界點」，讓導演和攝影師都嚇到，驚呼「妳怎麼會變成這樣子！」這也證明了她這次的演出有多麼突破自我。

在芸菲的罪行被揭露後，接下來的劇情更是高潮迭起。飾演芸菲母親莊佳敏的錦雯，除了忙著處理女兒變成殺人犯的爛攤子，今晚的劇情中，還要大戰公公的太太，面對家族風暴的雙重壓力，她的情緒將如何爆發？此外，王瞳飾演的孟婷，暗中臥底調查陳曉剛（王燦飾）的犯罪事實，她潛伏已久的計畫疑似要被發現。