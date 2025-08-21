楊晨熙「包船看淡水煙火」穿超辣！解放細肩帶…超兇上圍完全包不住

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列包船看淡水煙火的照片，「820新的一歲，驚喜浪漫的生日禮物～～～～！」

▲楊晨熙包船看淡水煙火。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



照片中，可以看到楊晨熙單穿一件橘紅色的細肩帶洋裝，相當映襯她的白皙膚色，低胸剪裁辣露呼之欲出的北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，窈窕體態讓人完全看不出來已經是一個孩子的媽。

▲▼楊晨熙穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙還輕輕摟著老公的臉，臉上綻放幸福笑容。穿著簡約白T的另一半，肩膀上扛著身穿亮黃色服裝的女兒，一家三口的背影與前方壯麗的煙火交織在一起，形成了溫暖動人的畫面。

▲▼楊晨熙和老公、女兒一起慶生。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙事後感性地說，看到煙火的當下，「那一刻的絢爛，真的就像天上為我準備的生日禮物落下來。」而她今年的心願很簡單，「與心和解，精簡不必要的喧囂；把溫柔留給所愛，把力量留給自己；少責怪多體諒，不與自己內耗」，希望生活能越過越好。