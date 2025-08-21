《獵人》又更新了！　冨樫義博消失9個月首發文…照片揭原稿進度

記者陳芊秀／綜合報導

又更新了！日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）自1998年連載至今，因為作者冨樫義博患有腰疾，時常不定期休刊，他開設X帳號，主動向全球粉絲報告連載進度，這次是消失社群網路9個月以來第一次更新，並曬出照片告知又開始畫了。

▲漫畫家冨樫義博消失9個月，近日終於發文。（圖／翻攝自X）

冨樫義博在個人X寫道：「No.413背景指定完成」。同時公開了部分原稿的照片，光是數頁的原稿頁角，就在網路上引發熱烈迴響，貼文湧入超過6000則粉絲留言「好久不見」、「冨樫老師歡迎回來！真的太開心了」、「太棒了」等歡呼聲，且貼文的觀看數超過2000萬，顯示其高人氣從未動搖。

▲冨樫義博透露《獵人》第413集背景指定完成。（圖／翻攝自X）

《獵人》（HUNTER×HUNTER）自1998年開始連載，描述主角小傑與摯友奇犽等夥伴展開冒險旅程的奇幻故事。目前正描繪著以航向未開發大陸的船為舞台，庫拉皮卡、幻影旅團等角色之間彼此角力的「黑暗大陸篇」（王位繼承篇）。其系列漫畫（含電子版）的累計發行部數已突破8400萬冊。

同時《獵人》的不定期休刊，讓無數動漫迷經歷將近27年的停停等等，自2022年12月26日發售號刊載第400集後，先是結束了週刊連載，接著自2024年10月7日發售號起，從401話重新恢復每週刊登。然而，《獵人》於2024年12月9日卻公告，連載至410集後再度休刊。冨樫義博去年曾透露自己當時做了局部麻醉手術，但沒有具體提及病況，相隔9個月，最新原稿進度已經出現413集，粉絲又開始期待。