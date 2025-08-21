賈永婕二女兒赴美留學！「出國前反被警告2件事」　她傻眼：誰才是媽媽

記者田暐瑋／綜合報導

賈永婕是台北101董事長，婚後育有3個小孩，5月在社群網站開心宣布大女兒安安大學畢業的喜訊，二女兒小羽21日飛往美國準備開學，她不免嘮叨叮囑，未料女兒突然反過來叮囑她2件事，讓她哭笑不得。

▲賈永婕二女兒回美國念書。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



賈永婕透露，二女兒在台灣過暑假後即將返美，不免嘮叨叮囑：「有沒有帶護照？東西都準備好了嗎？回去要收心了喔！」然而，女兒冷靜回應：「妳不需要擔心我，我從來都不需要妳擔心！」在小羽出門前，母女倆擁抱了一下，未料女兒突然反過來叮囑母親：「妳記得不要胡搞瞎搞，亂嗆東嗆西……」暗指賈永婕偶爾因直率性格而招來爭議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



面對女兒的提醒，賈永婕瞬間傻眼，幽默回應：「妳才不要給我胡搞瞎搞，好好讀書啦！」並逗趣說：「煩死了，誰才是媽媽？」這段對話曝光後，網友紛紛留言表示大笑，連女星高怡平也幽默回應：「知母莫若女。」事實上，賈永婕的大女兒安安目前正在賓夕法尼亞大學攻讀雙碩士，二女兒則未公開就讀學校，賈永婕曾多次在社群平台分享兩女兒的學業進展，並對她們的未來充滿期待。