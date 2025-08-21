吳怡霈被前經紀人偷走400萬　「基隆巴菲特」勸她投資累計1400萬

記者葉文正／台北報導

廣播金鐘60今日（21日）舉辦主持人公佈記者會，主持人林哲修為ICRT資深DJ，並曾獲得「第58屆廣播金鐘流行音樂節目主持人獎」。另一位主持人吳怡霈則橫跨廣播、電視、戲劇與舞台劇，入圍過多屆金鐘獎，也曾主持金鐘星光大道。今天吳怡霈被問到遭前經紀人偷走400萬元，她說目前正收集證據要提告，但擅長投資的「基隆巴菲特」吳爸爸勸她要往前走，繼續在各領域投資，不要再往回看。

▲「第60屆金鐘獎」廣播金鐘獎典禮主持人發布會-林哲修Joseph Lin、吳怡霈。（圖／記者周宸亘攝）

吳怡霈之前爆出被前經紀人領走400萬元，等於一年收入完全消失，今日她表示：「當然要去提告，不過因為有AB合約的問題，要去把合約跟廠商對清楚，先提告刑事，再提民事，這如果對方有工作收入就會從她薪水扣除，若法律沒認證就不能扣除她薪水，而且我手上很多是假合約，不是真合約，等收集完了跟合約內容符合後，才知道最正確金額是多少。」

▲吳怡霈透露將持續努力投資。（圖／記者周宸亘攝）

不過吳怡霈也憂心：「圈內前輩告訴我說，這類官司可能要打兩三年，耗時又花錢也不一定拿得到錢，對方又已經脫產，沒有錢可以還我，但是這是我權益，所以我還是需要去做提告，有個前輩也提醒我，在心裡到底這件事情過了沒，畢竟開始對人性的不信任，建議我去看心理醫生，我的確受影響，現在會很小心，會讓自己私生活跟工作分開，以前我經紀人可以隨時進我家，現在我會公私分明一點。」

▲廣播金鐘將在10/11(六) 晚上7點在台北流行音樂中心舉行。（圖／記者周宸亘攝）

吳怡霈說，去前經紀人的家後，發現她也搬家，電話也換了幾次，「我爸就叫我繼續認真投資，不要回頭看。」認真繼續投資比較實在。

▲吳怡霈坦承現在公私分得很清楚。（圖／記者周宸亘攝）

吳怡霈說，當初她鴻海股票入手超低，「我60幾塊就買，目前有十幾張，最近漲到206點，報酬率蠻高，朋友說我爸爸是基隆巴菲特，後來製作人就找很多投資專家跟我聊天，如以市值來說鴻海至少賺140萬，當然我還有買其他股票，現在投資市值有一千多萬，我一直都定期定額買ETF，美股也有涉獵，投資面算廣。」