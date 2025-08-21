口水突無預警宣布暫時停工！　認「身體遇到問題」病房照報平安

記者劉宜庭／綜合報導

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」的人氣成員口水（宜芳），以其甜美可愛的形象和充滿活力的應援，深受球迷喜愛，前天（19日）卻無預警在社群平台透露，「身體遇到了一些問題，必須暫停營業一下下」，讓粉絲相當擔心。

▲口水是味全龍啦啦隊成員之一。（圖／翻攝自口水IG）



今（21日），口水終於更新動態，曬出躺在病床上的照片，親自向大家報平安，透露手術順利，更不改幽默本色地表示，麻醉一退，第一件事就是問護理師有沒有東西吃，讓粉絲們鬆了一口氣。

口水日前先是在Instagram上發文，表示需要暫時休息，並「期待以更好的狀態回歸」，當時許多啦啦隊的姊妹與粉絲都湧入留言為她打氣。今日，她便在限時動態中曬出手術後的照片，只見她雖然手上還留著靜脈留置針，但氣色不錯，對著鏡頭露出燦爛笑容並比出大大的讚，寫下「順利」。

▲口水術後報平安。（圖／翻攝自口水IG）



口水也分享了一段有趣的插曲，展現出吃貨本色與樂觀性格：「麻醉退第一件事情先問護理師有沒有吃的」，讓關心她的粉絲們都笑了出來。她也溫馨地向大家表達感謝：「謝謝大家的鼓勵打氣，我都有看到。」感謝粉絲在她休息期間不斷送上祝福。

▲口水術前曾幽默發文。（圖／翻攝自口水IG）

雖然口水並未透露此次手術的具體原因，但從她術後開朗的模樣，以及在術前還發文「戴個髮帶希望明天看起來不要太邋遢」，可以看出她一直以非常正面的態度在面對。粉絲在放下心中大石後，也持續留言祝福，希望她能好好休養，早日康復，以健康的姿態重返球場。