粿粿零互動范姜被疑婚變！王品澔才剛跟夫妻倆遊美…私下關係曝光

第14屆Eelin Star璀璨之星決賽盛典在21日舉辦，伊林旗下藝人包含林嘉綺、王品澔、金雲、蔡衣宸、成語蕎、安妮、商鈞、袁子筑、亮曦、劉樸、大愷、璽皓、林采婕、曹雨璇、林依沛、台灣運彩紅運少女都亮麗出席。

▲王品澔出席第14屆伊林璀璨之星決賽。（圖／記者林敬旻攝）

王品澔先前在《全明星運動會》第三季中表現受到矚目，近期又因為演出台劇《拜六禮拜》收穫更多粉絲，私底下的他跟粿粿、范姜彥豐都是好朋友，被問及兩人近期傳出關係生變，他表示從美國旅遊回台後，就沒有跟大家見面。

▲粿粿、范姜彥豐傳出婚變。（圖／翻攝自IG）

先前，王品澔跟粿粿、范姜彥豐收到王子（邱勝翊）邀約，在年初時一起前往美國旅遊，平時也常常會相約一起出去玩，到美國時順便幫王子過生日，但他表示並沒有發現夫妻倆有異樣，直言「大家都在享受旅行，我沒有特別注意耶！」更強調「我平常不太是一個會主動關心的人，他們如果跟我說我才會聽。」

▲粿粿、范姜彥豐傳出婚變。（圖／翻攝自IG）

而日前粿粿跟范姜彥豐生日，王品澔都有傳訊息祝賀兩人「他們回應都很正常，就說謝謝」，但都沒有關心雙方疑似婚變的傳聞，坦言從美國回台後，就積極參與《拜六禮拜》的宣傳以及其他拍攝工作。

▲王品澔出席第14屆伊林璀璨之星決賽。（圖／記者林敬旻攝）