南韓啦啦隊女神金娜妍（김나연）以甜美外型和精湛舞技擄獲大批粉絲，但她敬業的背後，卻是用健康換來的。近日她在社群平台發文，證實自己因長期過勞、每日僅睡兩小時，導致免疫系統崩壞，罹患了俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，更痛苦形容症狀「就像是用熔岩在灼燒眼睛一樣」，一度面臨毀容風險，但她為了不影響工作，竟戴著眼罩硬撐上場應援，超乎常人的毅力讓粉絲心疼不已。

金娜妍透露，在Vlog影片曝光後，許多粉絲都擔心她的健康狀況。她坦言，自己本就不是注重養生的人，為了工作常常犧牲睡眠，下班後還會跟同事出遊，「一天只睡兩個小時已經變成日常，好像把自己當成超人一樣。」然而，鐵打的身體也禁不起長期消耗，最終因免疫力低下，爆發了帶狀皰疹。

金娜妍心有餘悸地描述病況，表示當時高燒不退，只要一動全身就劇痛，眼睛周圍的皰疹更是痛如「熔岩灼燒」。就醫時，醫生責備她把身體搞壞，並警告這種病通常發生在免疫力低下的嬰兒或長者身上，且因病灶在眼睛附近，可能會留下永久性疤痕，對於需要上鏡頭的她來說，這無疑是巨大打擊。

但由於拍攝和比賽行程早已排定無法取消，金娜妍只能在拍攝時將帽子壓低，應援時則直接戴上眼罩登場。她坦言：「那時候我到底是用什麼精神在跳舞的我也不知道，好像是靠著超人的力量撐過去的吧。」

在經歷過這次的慘痛教訓後，金娜妍也向粉絲報平安，表示自己已深刻體會到健康的重要性，「現在的我非常健康喔！吃得好、睡得飽，只要覺得有點累就會特別注意！」希望以自身經歷，提醒大家務必愛護自己的身體。