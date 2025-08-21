周湯豪、玖壹壹、Marz23宣布台東開唱！驚人卡司曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

9月13、14日將在台東市國際地標登場的「嗨！出發吧來台東」演唱會，繼楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩三大金曲歌后後，今（21日）公布全新卡司，包括周湯豪、Marz23與玖壹壹，三組人氣歌手齊聚，讓卡司陣容再升級。

▲周湯豪將出席「嗨！出發吧來台東」 。（圖／台東縣政府提供）

周湯豪與台東淵源深厚，不僅專輯多首歌曲曾在此取景，更在2023年與母親比莉同台嗨翻跨年。他坦言對台東風景與人情難以忘懷，這回再度受邀演出直呼幸福，還推薦粉絲必去「金剛大道」與「鹿野高台」，更透露：「熱氣球嘉年華真的很屌又舒服！」笑說上次演出克服懼高症登上熱氣球，成為難忘回憶。

玖壹壹則因4年前拍攝《極島冒險》長住過金崙，對當地居民留下深刻印象，還創作出歌曲〈嘎勒阿勒〉，這次也將在舞台上重現。他們直言：「30分鐘歌單一定最炸！」更力推歌迷體驗沙灘車、池上便當。Marz23則在奪下金曲最佳樂團獎後，首度以個人身分回到台東開唱，他表示：「每次來台東都能放鬆，這次更期待！」

▲▼玖壹壹、Marz23將出席「嗨！出發吧來台東」 。（圖／台東縣政府提供）

「嗨！出發吧來台東」由台東縣政府主辦、三立電視製播，確定卡司包含楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩、周湯豪、Marz23與玖壹壹。9月13日更將在煙火秀後加碼after party，由「國語作業簿-DJ YU」帶來經典華語金曲串燒，打造全台最大KTV舞池。