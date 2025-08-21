小禎18歲女兒「越大越美」！手作卡片替媽慶生...真情告白　胡瓜感性吐心聲

記者孟育民／台北報導

客家電視實境節目《胡來旅行社》上周首次採取「雙線並進」模式帶團，胡瓜及小禎帶領長輩及婦幼做麵包及日本特有的草編--注連繩，貼心的小禎在活動中主動幫忙照顧旅行團中的嬰幼兒，讓參與的媽媽能專心體驗手作課程，被笑稱是「來錄影兼當保母」。結束一整天行程後，小禎發現胡瓜與安安早已悄悄安排慶生會，除一票好友外連女兒Emma也現身苗栗，讓她當場感動萬分、直呼「太驚喜了！」

▲小禎歡慶40歲生日，眾親友悄悄準備驚喜。（圖／客家電視台提供）



當天原訂錄影結束後，小禎要搭高鐵返回台北過40歲生日，為了不讓她起疑，製作單位特地安排「回旅行社補錄後訪」為理由，讓她乖乖回旅行社。錄影期間，美術團隊悄悄在旅行社內部布置場地，而她的女兒Emma、藝人小馬一家、林柏妤以及多位朋友，也都提前來到苗栗，藏身在小禎的房間等待時機。回到旅行社的小禎看到現場佈置以為是製作單位準備的驚喜，沒想到親友們接連出來，最後又看到女兒Emma端著蛋糕現身，她才驚覺這場慶生會別有用心，當場感動不已。

Emma特別親手製作了一張心型卡片，卡片上貼滿了她與媽媽珍貴的回憶照片。被問到製作時間時，她笑說：「做到剛剛才完成！」她感性表示，媽媽一直以來都非常辛苦，幾乎沒有真正休息過，希望媽媽能在未來每一個生日都像今天一樣快樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女兒Emma手工製作生日卡片給小禎。（圖／客家電視台提供）



胡瓜則感慨地說，沒想到女兒的40歲生日，竟是在自己成長的家鄉苗栗度過，對他而言別具意義。他也深情地表示：「不管幾歲，女兒永遠都是爸爸的寶貝。」壽星小禎本人則難掩感動之情，開心表示能與最愛的家人及摯友一同慶生，是一件難能可貴的幸福時光。

▲胡瓜感性告白。（圖／客家電視台提供）



