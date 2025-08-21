「世界上最好的法官」癌逝！享耆壽88歲　曾判失子媽免罰：不會讓妳只剩5美金

記者蕭采薇／綜合報導

以「世界上最好的法官」稱號深植人心的美國資深法官法蘭克卡布里歐（Frank Caprio），在與胰腺癌纏鬥數年後，日前安詳離世，享耆壽88歲。這位在全球社群媒體上廣受愛戴的司法界傳奇人物，其逝世消息震驚各界，無數網友紛紛湧入緬懷，表達深切的不捨與哀悼。

▲「世界上最好的法官」法蘭克卡布里歐（Frank Caprio）病逝，享耆壽88歲。（圖／達志影像／美聯社）

法蘭克卡布里歐以獨特的溫情與幽默，讓法庭不再冰冷，贏得了跨越國界的尊敬與愛戴。他因其在法庭上充滿人情味與同理心的判決風格而聞名，許多審理片段透過網路平台廣為流傳，累積了龐大的忠實粉絲。

法蘭克卡布里歐曾多次因為在法庭上溫暖又幽默的判決，影片在網上瘋傳後爆紅，不僅成為另類網紅，YouTube頻道有超過50萬訂閱，更被譽為「世界上最好的法官」。例如他曾在一樁96歲老翁不慎闖紅燈的案件上，因為得知對方是二戰時的老兵，不僅撤銷的違規紀錄，更向對方致敬：「你們的世代是偉大的世代！」

此外他也曾為一位歷經喪子之痛，而無力於生活的母親免除所有罰款，並說出：「我不會讓妳身上只剩5美金的離開這個法庭。」讓這位心碎的媽媽感受到溫暖，當庭流下感動的淚水。他將嚴肅的法庭轉化為溫馨的生命教育場域，不僅是法律的執行者，更是人性的導師。

法蘭克卡布里歐充滿智慧的言行，許多被告與旁聽者獲得了啟發與省思，甚至改變了人生。他的離世不僅是司法界的一大損失，更是全球社群的共同遺憾，但其傳奇事蹟與溫暖精神將永遠流傳，持續影響著世界。