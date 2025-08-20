陳泳希首開唱激動噴淚！　圓夢合體持修嗨喊：手都在抖

▲ 陳泳希舉辦出道以來首場專場音樂會《剩下我的時候》。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

本屆金曲獎獲三項大獎提名的歌手JUD陳泳希，近日舉辦出道以來首場專場音樂會《剩下我的時候》，她以動感的〈L!KE〉揭開序幕，接著一連帶來多首熱門曲目，JUD陳泳希笑稱：「其實這個場地本來是坐著的，但我請公司把椅子拿掉，希望大家跟我一起嗨起來！」展現十足霸氣。

▲▼ 陳泳希邀請持修擔任嘉賓。（圖／華研國際提供）



JUD陳泳希特別邀請偶像持修擔任演出嘉賓，兩人不僅合唱了持修的歌曲〈有一說一〉，更首度公開了雙方合作的新歌，讓全場樂迷又驚又喜，JUD陳泳希坦言，當初醞釀兩週才鼓起勇氣傳訊息給持修，直呼：「我的手都在抖！」持修則稱讚：「很少新人把華語音樂做得這麼酷、這麼多樣！她真的很有想法。」更當場送出親手抽到的珍貴收藏卡片，讓JUD當場粉絲心臟爆擊，誓言好好珍藏。

主修古典鋼琴的JUD陳泳希，也藉此機會展現苦練許久的琴藝。她不只自彈自唱〈蒼白〉、〈剩下我的時候〉，還帶來一小段令人驚豔的鋼琴獨奏，演唱〈想要站在人們說的頂端〉前，她笑說：「如果金曲獎有得獎，我差一點就能在金曲獎舞台上唱這首歌了。」她感性分享，如今能站在屬於自己的舞台上演唱，不禁哽咽道：「希望能帶給你們能量跟勇氣，我們一起踏到頂端。」

演出開場前，JUD陳泳希已在數位平台搶先發布新歌〈你的眼神他的語氣我的聽說〉，而這場專場音樂會也成為新歌首唱舞台。她熱情喊話：「大家跟我一起大甩特甩，一起撞到旁邊的人！」最後，JUD陳泳希感謝所有支持者：「我知道今天是平日晚上，大家明天還要上班，很開心大家撥出時間來看我表演，謝謝你們來。」最後以《愛愛內含光》主題曲〈相濡以沫〉，為首次專場畫下完美句點。