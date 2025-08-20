網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

記者許逸群／台北報導

抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安，今（20日）出面接受媒體訪問，針對近期社會各界對於他關於家暴指控、經濟質疑與毒品嫌疑等諸多質疑與關切，在委任律師李岳洋的陪同下親自進行聲明發表，現場也開放媒體提問等相關說明。此外，他在提到女友「安嫂」時，也忍不住多次在記者會上潰堤。

▲▼抖音網紅「安哥碎碎念」潘俊安提到已逝女友多次潰堤。（圖／記者徐文彬攝）

對於家暴指控，潘俊安表示：「男人動手打女人就不對，在這件事，我向社會大眾，還有我女朋友的爸爸媽媽家人道歉。」說完便透過鏡頭向「安嫂」的家人鞠躬致意。他也透露，所有細節，已交由司法單位調查，將全力配合，並尊重最後的結果。

▲潘俊安向安嫂家屬鞠躬 。（圖／記者徐文彬攝）

至於「毒品嫌疑」潘俊安也在「安嫂」去世後隔天，赴檢調單位進行尿液檢測，結果呈陰性（無毒品反應）檢方驗尿報告已經出爐。潘俊安說，會全力配合檢方追查毒源，若發現與我相關，願受最嚴厲制裁。經濟方面，他則表示，公司是他與安嫂一同經營，公司貸款他也是擔保人。

潘俊安坦言，雖然與安嫂並未結婚，但交往長達7年，早已認定對方是妻子，隨即忍不住哽咽淚崩：「今天我還很想她、真的很想她。」他也提到，在安嫂過世後，他希望代替安嫂照顧對方的父母，「只要我做得到，我一定會幫。」

最後，他也透過鏡頭向女方父母喊話，真的很想去安嫂的安息處祭拜，淚訴：「我連靈骨塔在哪裡都不知道。」

▲潘俊安與律師李岳洋 。（圖／記者徐文彬攝）