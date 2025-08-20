ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／孫安佐街頭「愛的抱抱新女友」
鬼門開「十二大禁忌」
7組台灣高顏值星二代
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫安佐 狄鶯 孫鵬 吳建豪 張雁名 范姜彥豐 江瑋琳 粿粿

清寒台大生付不起百元自助餐！吳淡如學費住宿全包了…曝鼻酸現況

記者陳芊秀／綜合報導

作家吳淡如於88父親節發文，提及幫一位考上台大醫學系的學弟付了學費。她事前經過查證，得知一位成績數一數二的僑生經濟能力無法負擔，於是決定幫忙，19日再度發文分享僑生的現況，透露已安排學校開學前先到她的公司工讀。

▲▼清寒台大生付不起百元自助餐！吳淡如學費住宿全包了。（圖／翻攝自臉書）

▲吳淡如得知一位台大生經濟困難，霸氣出手把學費住宿全包了。（圖／翻攝自臉書）

吳淡如表示，已經安排橋生在開學前先到自己的公司工讀，並承諾除了已支付的學費外，也將一併負擔他大一的住宿費與每月生活費，只盼他能無後顧之憂，專心應對繁重的課業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中，吳淡如分享了一段「挺鼻酸的」對話。她提到，該名僑生因母國消費水準較低，初來乍到對台灣的物價相當不適應，第一次在台大吃自助餐，就因餐費超過100元而手上錢不夠，只能尷尬地向店家表示要回宿舍拿錢。幸而店家友善地表示沒關係，讓他初次感受到「台灣的人情味」。她補充說明，該生家鄉位於偏鄉，因國家動盪而無法返家，現在更與家人斷了音訊。

除了處境令人心疼，這位僑生的毅力與才華也令吳淡如大為驚訝。她讚嘆，這位學生的中文能力極佳，「國語比我還標準」，而這竟全是他靠自學得來的成果，家中無人會說中文，也未曾就讀中文學校。吳淡如透露，他離家前是家中經濟支柱之一，還有一個12歲的弟弟，但母親甚至不知道台大醫學系在台灣代表的意義。她上傳了一張僑生搬紙箱工作的背景，溫馨喊話：「加油孩子，我知道很多人在關心你。」

▲▼清寒台大生付不起百元自助餐！吳淡如學費住宿全包了。（圖／翻攝自臉書）

▲台大僑生開學前在吳淡如公司工讀。（圖／翻攝自臉書）

【吳淡如臉書全文】

這位考上台大醫學系的僑生，在開學前到我們公司來工讀。
他說他從今年七月之後也在物流的倉庫工作（所以才有 $45,000 可以繳學費，但繳完學費之後就沒有錢可以吃飯和繳住宿費的前一段故事），發貨沒有問題。於是就請他來我們公司工作了。
學費我繳了，住宿費等他確定租到宿舍之後也會幫他繳納。我跟他說，一年級的時候，每個月的生活費也會幫忙付，畢竟一年級的功課很重，我還真不希望他因為忙於打工而沒有時間讀書。
不過在開學前還有十多天，那就來賺一點外快吧。畢竟手頭還得有一些費用才能買書。
有一段對話，我覺得挺鼻酸的。
他說對他來說，台灣的消費已經比他的母國高很多。僑中在林口，一餐花不了 100 元。他暫時住到台大宿舍後，第一次在台大吃自助餐，竟然要一百多元。他手上只有 100 元，很尷尬地跟收錢的人說：「不好意思，我錢不夠，我要回宿舍拿才能付錢。」
收錢的是個好人，笑笑地說沒關係。
這就是台灣的人情味。他來到這裡，時時都被這種溫暖環抱。
其實有些僑生家境非常富裕，但他家是在偏鄉。因為國家很「忙」，之後就想辦法出了國境，到台灣讀書，如今也回不去，家裡更沒有音訊。
我很驚訝他中文講得非常好，國語比我還標準。其實他竟然完全是自學的，家裡沒有人會說中文，他讀的也不是中文學校。所謂的華僑，只是源於遙遠遙遠時代的關係。
家裡還有一個 12 歲的弟弟，他一出來，家裡就沒有人能幫忙經濟。即使分發到台大醫學系，媽媽也不知道那是什麼東西……
加油孩子，我知道很多人在關心你。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳淡如

推薦閱讀

獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

12小時前

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　甜搭「翻版Melody」印尼見習婚禮

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　甜搭「翻版Melody」印尼見習婚禮

5小時前

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切割

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切割

3小時前

粿粿為愛帶球閃嫁范姜「4年婚姻觸礁」！　王子幫遊美獨自現身

粿粿為愛帶球閃嫁范姜「4年婚姻觸礁」！　王子幫遊美獨自現身

4小時前

孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤　女方接管經紀約幫復出

孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤　女方接管經紀約幫復出

4小時前

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

22小時前

青峰爆失聲萌退意！「忍高壓15年受創」…蘇打綠控經紀人吞4.7億版權費

青峰爆失聲萌退意！「忍高壓15年受創」…蘇打綠控經紀人吞4.7億版權費

4小時前

BL陸劇慘了！廣電總局認「違規」下殘酷2禁令…網：走捷徑都堵死

BL陸劇慘了！廣電總局認「違規」下殘酷2禁令…網：走捷徑都堵死

21小時前

吳建豪「勾手新歡」出席奢華婚禮！賓客非富即貴…新娘爸身分曝光

吳建豪「勾手新歡」出席奢華婚禮！賓客非富即貴…新娘爸身分曝光

5小時前

黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

8/19 11:41

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

8/18 16:04

朴寶劍「親自走到Lulu休息室」！後台3暖舉曝光　她感動到快哭

朴寶劍「親自走到Lulu休息室」！後台3暖舉曝光　她感動到快哭

17小時前

熱門影音

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
小哈利揪庾澄慶拍reels　父子鬥嘴「你不要臭臉」

小哈利揪庾澄慶拍reels　父子鬥嘴「你不要臭臉」
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

佩甄赴美2周燒百萬！備千萬送女留學　憶美國求學「爸爸賣股票讓我讀書」

佩甄赴美2周燒百萬！備千萬送女留學　憶美國求學「爸爸賣股票讓我讀書」

鄧紫棋自爆「演唱會上祕密加歌」　直播手機太燙「直接放到冰箱XD」

鄧紫棋自爆「演唱會上祕密加歌」　直播手機太燙「直接放到冰箱XD」

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

看更多

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

劉品言、連晨翔定情台劇定檔了！他認「入戲太深」怕愛妻：不能惹

9分鐘前0

韓男星「持刀闖女性家中」！警急下保護令　他竟說：只是分手矛盾

15分鐘前0

導演連續工作7天猝死！女星揭劇組慘況「7天狂拍100集」　每天只睡3hrs

24分鐘前0

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

56分鐘前198

清寒台大生付不起百元自助餐！吳淡如學費住宿全包了…曝鼻酸現況

1小時前0

《宇宙啦啦隊》28強亮相！　女版陳零九、韓籍女神都來了「超狂名單曝光」

1小時前41

入邪教遭性侵！女星葉萱告別發文「一切都結束了」　嫁男星老公懷孕了

1小時前0

韓國演唱會炸彈威脅事件頻傳！PLAVE也遭殃　2X歲男被逮辯：開玩笑的

2小時前31

90歲李順載爺爺遭傳體況差！　親人出面曝現況：專注復健中

3小時前63

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切割

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫安佐新女友曝光
    12小時前4639
  2. 47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　
    5小時前1415
  3. 陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假
    3小時前123
  4. 粿粿為愛帶球閃嫁范姜「4年婚姻觸礁」
    4小時前88
  5. 孫生當街調情摸胸女友！女方接管經紀約幫復出
    4小時前147
  6. 張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」
    22小時前122
  7. 青峰爆失聲萌退意！　忍高壓15年受創
    4小時前187
  8. BL陸劇慘了！廣電總局認「違規」下殘酷2禁令
    21小時前
  9. 吳建豪「勾手新歡」出席奢華婚禮！賓客非富即貴
    5小時前2
  10. 黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛　萁萁親回應
    8/19 11:4181
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合