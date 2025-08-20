清寒台大生付不起百元自助餐！吳淡如學費住宿全包了…曝鼻酸現況

記者陳芊秀／綜合報導

作家吳淡如於88父親節發文，提及幫一位考上台大醫學系的學弟付了學費。她事前經過查證，得知一位成績數一數二的僑生經濟能力無法負擔，於是決定幫忙，19日再度發文分享僑生的現況，透露已安排學校開學前先到她的公司工讀。

吳淡如得知一位台大生經濟困難，霸氣出手把學費住宿全包了。

吳淡如表示，已經安排橋生在開學前先到自己的公司工讀，並承諾除了已支付的學費外，也將一併負擔他大一的住宿費與每月生活費，只盼他能無後顧之憂，專心應對繁重的課業。

文中，吳淡如分享了一段「挺鼻酸的」對話。她提到，該名僑生因母國消費水準較低，初來乍到對台灣的物價相當不適應，第一次在台大吃自助餐，就因餐費超過100元而手上錢不夠，只能尷尬地向店家表示要回宿舍拿錢。幸而店家友善地表示沒關係，讓他初次感受到「台灣的人情味」。她補充說明，該生家鄉位於偏鄉，因國家動盪而無法返家，現在更與家人斷了音訊。

除了處境令人心疼，這位僑生的毅力與才華也令吳淡如大為驚訝。她讚嘆，這位學生的中文能力極佳，「國語比我還標準」，而這竟全是他靠自學得來的成果，家中無人會說中文，也未曾就讀中文學校。吳淡如透露，他離家前是家中經濟支柱之一，還有一個12歲的弟弟，但母親甚至不知道台大醫學系在台灣代表的意義。她上傳了一張僑生搬紙箱工作的背景，溫馨喊話：「加油孩子，我知道很多人在關心你。」

台大僑生開學前在吳淡如公司工讀。

【吳淡如臉書全文】

這位考上台大醫學系的僑生，在開學前到我們公司來工讀。

他說他從今年七月之後也在物流的倉庫工作（所以才有 $45,000 可以繳學費，但繳完學費之後就沒有錢可以吃飯和繳住宿費的前一段故事），發貨沒有問題。於是就請他來我們公司工作了。

學費我繳了，住宿費等他確定租到宿舍之後也會幫他繳納。我跟他說，一年級的時候，每個月的生活費也會幫忙付，畢竟一年級的功課很重，我還真不希望他因為忙於打工而沒有時間讀書。

不過在開學前還有十多天，那就來賺一點外快吧。畢竟手頭還得有一些費用才能買書。

有一段對話，我覺得挺鼻酸的。

他說對他來說，台灣的消費已經比他的母國高很多。僑中在林口，一餐花不了 100 元。他暫時住到台大宿舍後，第一次在台大吃自助餐，竟然要一百多元。他手上只有 100 元，很尷尬地跟收錢的人說：「不好意思，我錢不夠，我要回宿舍拿才能付錢。」

收錢的是個好人，笑笑地說沒關係。

這就是台灣的人情味。他來到這裡，時時都被這種溫暖環抱。

其實有些僑生家境非常富裕，但他家是在偏鄉。因為國家很「忙」，之後就想辦法出了國境，到台灣讀書，如今也回不去，家裡更沒有音訊。

我很驚訝他中文講得非常好，國語比我還標準。其實他竟然完全是自學的，家裡沒有人會說中文，他讀的也不是中文學校。所謂的華僑，只是源於遙遠遙遠時代的關係。

家裡還有一個 12 歲的弟弟，他一出來，家裡就沒有人能幫忙經濟。即使分發到台大醫學系，媽媽也不知道那是什麼東西……

加油孩子，我知道很多人在關心你。