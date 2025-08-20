韓國演唱會炸彈威脅事件頻傳！PLAVE也遭殃　2X歲男被逮辯：開玩笑的

記者張筱涵／綜合報導

韓國近日接連發生多起演唱會炸彈威脅事件，先後波及歌手10CM、THE BOYZ和虛擬偶像團體PLAVE的演出。雖然最終均證實為虛假警報，但接連的威脅引發演藝圈及觀眾的高度緊張。

▲THE BOYZ、10CM和PLAVE都受炸彈威脅案困擾。（圖／翻攝自Instagram／10cm_official、plave_official、FACEBOOK／더보이즈(THE BOYZ)）



京畿龍仁西部警察署19日逮捕了一名20多歲男子A某。他被控在個人社群平台上，將一張PLAVE安可演唱會的宣傳照加上「要安置爆炸物」的字樣後公開發布，警方接到舉報後僅耗時兩個半小時便將其抓獲，據悉，A某在調查中辯稱「只是開玩笑」。警方已將案件移交至其居住地管轄的警察署，持續調查中。

就在此事發生前不久，首爾松坡區奧林匹克公園KSPO DOME於10日也接到傳真，聲稱場館內安置了爆炸物。當時，歌手10CM正準備於附近手球館舉辦演唱會，而THE BOYZ也計畫於KSPO DOME演出。突如其來的威脅迫使場館緊急疏散約300名觀眾，警方特攻隊和消防人員進行全面搜索，所幸並未發現可疑物品。由於安全檢查，10CM與The Boyz的演唱會分別延後舉行。

連續的炸彈威脅不僅打亂了演出安排，也造成觀眾恐慌，雖然事件最終證實為虛假，但警方仍高度重視，正加緊追查發送傳真的嫌疑人，並強調將依法嚴懲惡意散播恐怖威脅的行為。韓國近期演唱會活動頻繁，相關威脅事件的出現也再次提醒主辦單位與警方必須加強安檢措施，避免虛驚甚至潛在危險影響觀眾安全。