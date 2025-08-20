孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤　女方接管經紀約幫復出

圖文／鏡週刊

昔日「反骨男孩」成員孫生，今年接連爆出兩起性騷事件，形象瞬間崩塌，還數度傳出與交往兩年多的女友諶多芬分手，人生看似跌到谷底。但近日本刊卻直擊，孫生與諶多芬現身台北威秀影城看午夜場，在等候進場時當眾上演調情摸胸戲碼，舉止親熱彷彿熱戀中的小情侶，心情看來極好的孫生，似已走出性騷風波，重新面對人生。

本月5日接近午夜時分，本刊直擊孫生與女友諶多芬相偕看電影，還有一位女性友人陪同。有趣的是，孫生與女友交往已超過2年，但當晚在美食街等待進場前，兩人似難忍情愫，先是女友對他調情摸胸，接著孫生也對著女友摸摸頭，兩人的情生意動好像剛交往一樣，當眾調情直到開放進場，才與友人往電影院內移動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲8/5 23：48，孫生（左）與女友（左二）現身信義威秀影城，看午夜場電影。

限動訴苦 被矇騙

孫生今年2月，因在夜店拍打女子臀部遭判刑5個月，判決出爐後所屬的「反骨男孩」宣布與他終止經紀合約，並下架所有與他有關的影片，大動作切割，讓他演藝工作跌停板，相關社群更停更3個月。

而才剛復出，又爆出孫生涉嫌將私密影片給另外一名吳姓網紅觀賞，因此5月底遭警方拘提搜索，最後雖以50萬元交保，但形象已經徹底崩裂。

▲23：50，孫生（左）與女友（右）等待進場看電影前，還共享了爆米花。

▲23：55，孫生（左）有女友（右）溫柔陪伴，看來心情不錯。

交往兩年多的女友諶多芬，此時也傳出和孫生分手。其實孫生過往就曾被爆喜歡約炮惹爭議，今年接連爆出兩起性騷事件，女友諶多芬第一時間刪除護航文，並在IG限動訴苦「到底還有多少隱瞞，對不起這一切」，疑似被孫生矇騙，事後更被網友發現她悄悄退追孫生，因此一度傳出兩人已分手。

不離不棄 管經紀

孫生感情生變，因性騷風波又引發網友抨擊，讓他情緒低落到無法平靜，不僅暴瘦9公斤，體重也從66公斤瘦到57公斤，為此還得靠藥物控制情緒。就在今年5月，孫生的社群重啟，女友諶多芬身影又出現在上架的影片中，孫生的「工作邀約」聯繫者，更直接由女友負責。

▲孫生（左）去年上沈玉琳（中）、利菁（右）節目《后宮歐買尬》錄影時，還幫前女友林襄「沒禮貌事件」發聲緩頰。

▲孫生因性騷風波停更社群三個月，五月才又重啟上架影片。（翻攝自孫生臉書）

▲孫生（左）過往曾被本刊直擊在公園與網紅張優（右）聊天，聊到緊貼女方身體，還幫她按摩。

似乎女友諶多芬已決定對孫生不離不棄，並接下他的經紀事務，幫忙處理聯繫工作邀約，默默陪伴在他身旁。除了公事方面有情有義的幫忙，如今看電影又被直擊兩人的互動如膠似漆，看來戀情也已經回溫。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

解約跌停板／他爆「腥」文遭解約 女星「管不住嘴」丟飯碗

富養出學霸／獨家！成長影片網路暴紅 林逸欣婚禮精油膏遭秒殺

富養出學霸／邰智源學霸兒74級分成為「四冠王」 一畢業就被台積電挖角