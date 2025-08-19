前主播張宇在L.A.放暑假　陪兒玩到樂不思台　「美胸再現江湖」

記者葉文正／台北報導

前主播張宇這個暑假帶兩個兒子到美國與家人歡聚，兩個寶貝兒子在L.A.整天黏著舅舅，玩到超級開心，每天早上七點出門，張宇笑說，「沒有火花也沒關係，至少有回憶。」而她也難得穿上泳裝陪兒子玩水，展現姣好身材。

▲張宇展現姣好身材。（圖／翻攝臉書）

張宇說，「在LA其實沒什麼行程，完全就是陪家人，但為期一個多月畢竟有點哈扣，舅舅還是幫他們報名了離家不遠的課程，每年早上7點出門，跟local小朋友玩樂打球上課閱讀聊天，很適合我這種佛系教養，任何啟發都是累積夠了才會出現的火花，不用逼（沒啥火花也沒關係，至少有回憶 ）。」

▲張宇在美國放暑假。（圖／翻攝臉書）

第一天中午忘記幫他們準備便當，跟我媽、我妹衝去target找餐盒，美國版餐盒頗陽春，大部分就是切片水果、一些cheese、小餅乾或簡單三明治 覺得兒子有點摳連。不肖米國人(張宇妹妹)翻了個白眼「還好吧，大家都這樣吃」，心疼個屁，小孩都好好的。

▲張宇展現姣好身材。（圖／翻攝臉書）

張宇也覺得，「亞洲媽媽擔心過多我承認，一直碎唸『注意安全』也令人煩。但兒子還真被一個白人小妹妹絆倒扭到手，瞎折騰了一晚。摔一次就知道不能皮過頭，誰的成長過程沒有跌倒呢？ 兩天後他竟然神速康復，還交到不少好朋友（玩了好幾天也不記得人家名字真的無言）。」

接下來的日子張宇就是早起幫他們做午餐盒，「舅舅煎魚排、炒蛋，有時我也會弄個台式小便當，多準備些點心請朋友吃。曬得黑亮のboys下課時默默跟我說『麻，我們班有黑人，原來我也沒很黑嘛』這什麼地獄玩笑真的不能亂開ㄟ拜託。儘管下課後會帶他們去買個甜甜圈，他們最喜歡的還是凹舅舅去接送，這個暑假94舅舅跟屁蟲。睡前嘰嘰喳喳跟我分享學校好玩的事，對我而言就值得了，至少他們很快樂！而且什麼都願意跟我說！」