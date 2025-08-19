最期待陸劇《子夜歸》開播！許凱泡澡「秀大胸肌」田曦薇闖入看光

記者黃庠棻／台北報導

由《延禧攻略》許凱、《大奉打更人》田曦薇攜手主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，在萬眾期待之下終於在8月18日獨家登上Disney+首播前5集，逗趣、古典、奇幻又浪漫的全新風格，瞬間讓全網引發激烈討論，該劇甫在騰訊預約量超過520萬，在微博討論熱度更位居前十名。

▲《子夜歸》由許凱、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《子夜歸》早從今年初開始就穩坐「年度最受期待陸劇」的寶座，結合志怪傳說、冒險歷程與命定情感等題材，讓人無比期待，許凱、田曦薇更被誇讚CP感十足，兩人也在開播首日發文強力宣傳，許凱發文「常羲宮天師梅逐雨在此。愛與真相，成熟的小郎君都要拿下。」

田曦薇則表示「妖市貓公武禎在此。人間與妖市，我自然是通通都守護。」讓粉絲更是期待度爆表。許凱扮演的「常曦宮天師」梅逐雨與田曦薇飾演的「貓妖」武禎，如何一邊在白天調查長安城的懸案、一邊在夜晚出任務施展法力讓許多觀眾都相當期待。

在開播劇情當中，講述武禎平時雖是恣意張揚的紈絝貴女，但到了晚上便化身「長安妖市」的首領，帶領眾多屬下共同捉妖守護人間和平，但她卻一眼看上性格剛直、善良的梅逐雨，而男方乍看之下是玄鑑司的主事，實則為捉妖天師，各懷祕密的兩人分別偵查長安城內的眾多懸案。

過程刺激且大快人心，其中一段讓武禎化為貓咪潛入梅逐雨的澡堂，為了要找出危害人間的「不化骨」，卻意外被平時頂著一張臭臉的梅逐雨捕獲，只見梅逐雨看到貓咪時瞬間化身溫柔暖男，將其抱在懷中，讓粉絲直誇超有魅力。

武禎瘋狂倒追梅逐雨也讓網友誇讚「超可愛」，田曦薇突破以往甜美萌妹的風格，霸氣向愛人喊話「放心，有我在」、「小郎君的腰可真細」，讓人期待接下來還會有什麼更精采的劇情。

兩人的相遇看似偶然，實則各有算計。修行之人的梅逐雨本該六根清淨，卻在遇見武禎時內心起了波瀾，但天師的身份與修行讓他必須壓抑情感；而武禎作為半人半妖，不僅要在人界掩人耳目，更要面對妖市內部的質疑聲浪，思索如何穩定動盪局勢，兩人相遇後卻在彼此試探中逐漸沉溺。

