三立最新八點檔來襲！謝承均周旋2本土女神　黃金卡司一字排開超狂

三立台灣台全新八點檔大戲《百味人生》將於明（20）日晚間盛大首播，以「多彩城市，嚐盡百味」為主題，描繪一段關於親情、愛情、權力與背叛的故事。劇情以知名餐廳「五秀園」為背景，展開一連串家族糾葛與愛恨情仇，卡司陣容強大、眾星雲集。

▲三立台劇八點檔《百味人生》舉辦首映記者會。（圖／記者湯興漢攝）

今（19日）《百味人生》舉辦隆重首映會，演員陣容包括黃少祺、謝承均、王振復、江宏恩、陳珮騏、王樂妍、江國賓、岳虹、張琴、黃玉榮、德馨、星卉、劉曉憶、馬幼興、林佑星、陳小菁、苗真、林萱瑜、陳謙文、韓宜邦、李睿紳、邱子芯、游詩璟、周宜霈（大牙）、賴郁庭、郭亞棠、劉書宏、陳素珍、王岳豐、黃圓元、王上豪、蔡力謙、安伯政等人，也邀請長期關注八點檔的KOL出席，共同為首播揭開序幕。

謝承均在劇中先娶了小師妹王樂妍，之後又與圖謀「五秀園」的岳虹之女陳珮騏結婚，引發同門師兄們的不滿與猜忌。陳珮騏先前笑稱這次「謝承均終於真的愛上她了」，謝承均則自虧兩人過去屢次合作「有名無實」，這回終於「成了」，讓王樂妍忍不住一旁追問「那你有愛我嗎？」逼得謝承均連忙點頭「有呀有呀！」

岳虹此次角色份量吃重，她還曾開玩笑許願「想和江國賓滾床」，在記者會上江國賓聽聞只能尷尬傻笑。不過岳虹坦言真正讓她頭痛的是戲中飾演女兒的陳珮騏「氣場太強啦，第一場拉鋸戲我就抓不到節奏，害我膽子都被她弄破了！」





王樂妍此次挑戰全新形象，最辛苦的一場戲是抱著孩子跳海，她表示第一次拍落海戲水花四濺，所幸現場有救生員護航，但劇烈搖晃讓她一度反胃「當下只有兩個選擇，一是吐出來，二是吞回去，我硬是吞了，後來才知道原來是暈浪」。

王振復拍戲時愛加戲，尤其有一場對謝承均曖昧眨眼的橋段就是他即興發揮。謝承均笑說和他對戲常常翻白眼「他一加戲大家就笑場」；黃玉榮過往戲路多演感情不忠或牛郎，這次終於轉型成含金湯匙的董事長之子，驚喜喊「我終於不是牛郎了！」德馨飾演他嬌妻，一改悲情戲路搞笑全開，笑稱「我完全沒形象了，豁出去了！」

兩年沒拍戲的周宜霈（大牙）復出加入《百味人生》，近日她的離婚新聞成焦點，謝承均、黃玉榮與韓宜邦三位「球友」更陪她現身記者會力挺。劇中大牙與韓宜邦飾演姊弟，她飾演海歸女強人，戲裡戲外皆曾歷婚姻，幽默自嘲「跟我現在狀態一樣。」

