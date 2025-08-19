畢書盡霸氣脫了！　「上空洩粗肌」寵粉尖叫聲破表

▲畢書盡近來到馬來西亞、新加坡開唱。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Bii畢書盡近期「Bii WITH YOU」巡演熱鬧開跑，接連在馬來西亞、新加坡開唱，畢書盡更信守承諾，將先前保證的好身材帶到舞台，在馬來西亞，他身穿深V背心微露胸肌與手臂線條；抵達新加坡場次，更是一口氣脫去上衣，精實胸肌、腹肌、臂肌一覽無遺，全場尖叫聲不斷，粉絲狂讚：「太有誠意了！」

▲▼畢書盡大方脱了展露身材。（圖／索尼音樂提供）

睽違七年重返星馬舞台，畢書盡換上閃亮銀色流蘇外套，以高難度歌曲〈不苦〉深情開唱。演唱代表作〈轉身之後〉後，他對台下歌迷高喊：「我回來了！」短短四字瞬間點燃歌迷思念情緒，全場歡呼震耳欲聾。畢書盡真情流露表示，過去曾經歷低潮期，很感謝大家支持，承諾會全力以赴，讓大家看到全新的畢書盡。

畢書盡話鋒一轉，幽默表示：「好熱，可以脫衣服嗎？」瞬間引爆全場尖叫聲：「可以！」雖然馬來西亞場因民風保守，他僅以深V背心展現好身材，但在新加坡，他帥氣脫掉背心，讓長期鍛鍊的胸肌、腹肌和臂肌完美呈現，令粉絲為之瘋狂。他透露為此嚴格控管飲食並健身，笑說演唱會結束要大吃一頓，並請粉絲推薦美食，沒想到歌迷竟大喊：「我家！」讓他笑到不行。

隨後畢書盡換上緊身背心，帶來一段苦練多時的勁歌熱舞，翻跳多首韓國流行音樂作品，搭配自己的快歌〈Action Go!〉和〈B-A-B-Y〉，動感十足的演出讓全場氣氛沸騰。不過這段表演一結束，他卻自嘲說：「真的蠻喘的！做爸爸了，這個機會應該越來越少，好好唱歌不就好啦。」立刻引來全場大笑。