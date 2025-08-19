尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到王宣、黃鐙輝、張雁名、羅美玲、李新、趙正平及班底劉涵竹和朱琦郁，暢聊「拍戲現場竟然這麼尷尬？演員的人生比扯鈴還扯！」揭露演員們在拍戲現場遇到的各種崩潰事件。張雁名自爆某次拍攝前為了要腸胃鏡檢查，他必須提前兩天開始服用瀉藥，但因為身為男主角無法請假，只好硬著頭皮照常拍攝，不料卻拍戲拍到「失禁」。

▲▼《小姐不熙娣》暢聊演員在拍戲時遇到的各種荒唐事。（圖／東森綜合台提供）

沒想到張雁名在與女主角對戲時，竟「忍不住噴射！」讓李新聽完驚叫：「這種屁怎麼能放，這很水。」更慘的是，這股難以言喻的氣味，還瞬間擴散到整個片場，讓所有工作人員都聞到了，好不容易等到中場休息時間，他衝到廁所檢查，才發現內褲早已全毀、慘不忍睹，逼不得已只好脫掉內褲，繼續拍把戲演完，簡直是演藝生涯最黑暗的一天。





▲張雁名拍戲當場失禁。（圖／東森綜合台提供）

黃鐙輝率也爆料，在拍攝電影《角頭》的打鬥戲時，竟被對手演員一拳「爆頭」，鼻血當場如湧泉般狂噴！沒想到他靈機一動，抱持著「噴了都噴了，不用白不用」的敬業精神，直接將真鼻血融入劇情中，讓現場眾人看得目瞪口呆，紛紛下跪膜拜：「鐙輝哥實在太敬業了啦！」

