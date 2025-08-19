女兒遭殺人犯襲擊「是唯一倖存者」　賈靜雯悲痛喊話：不要惹媽媽

記者黃庠棻／台北報導

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

今（19）日釋出「母親的復仇篇」幕後花絮，首度揭開舒淇、李心潔、與賈靜雯三位在劇中化身復仇母親時的真實心境。更有多位國際級卡司，如泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾（Weir）、大馬影帝李銘忠、國片男神鄭人碩、知名影帝喜翔、德泰混血的亞洲人氣歌手及演員尹浩宇以及三位飾演女兒的方郁婷、林廷憶、陳昕葳，眾星雲集一同飆戲。

由舒淇飾演的汪慧君，是這起詐騙案的受害者家屬，她的女兒真真（陳昕葳飾）雖然倖存，卻成了植物人。舒淇形容汪慧君是一位逆來順受的母親，即便受到丈夫孫國豪（鄭人碩飾）的質問，仍堅信女兒有一日會醒過來，沒日沒夜的照顧著她。

然而在復仇的道路上她始終是糾結的，直到遇見趙靜（李心潔飾）才下定決心，舒淇說道「我必須要幫我的好朋友一起去做這件事情。」飾演舒淇女兒的陳昕葳，似乎握有關於此事件的關鍵真相，卻因無法言語讓案件依舊撲朔迷離。

陳昕葳分享「我大部分的戲都是跟舒淇姐一起拍的，雖然我在很多場戲裡都是躺在病床上，沒有太多台詞或動作，但我可以感受到她對真真那種很強烈的關心，就算我閉著眼睛，她輕輕握著我的手、焦急地叫醫生，這些情緒我都能感受到。讓我覺得她真的是一個很愛、很保護自己女兒的媽媽。」

在花絮中可見趙靜（李心潔飾）惡狠狠地手持電擊棒，對死刑犯張士凱（傅孟柏飾）大動私刑，展現不容挑釁的狠勁。李心潔坦言自己一直在等待一個讓她覺得陌生、遙遠、帶著畏懼感，但又極為真實的角色，她說「我覺得趙靜就是這個人物。」

李心潔回憶在閱讀劇本時，有一場戲讓她難以釋懷，正是趙靜在女兒欣怡（方郁婷飾）遇害後，走進停屍間認屍，接著還必須看女兒遭虐的影片，她表示「所有做過母親的女人，一定會非常明白那種心中的痛。」她形容趙靜是一個為了所愛之人，可以變成連自己都無法想像模樣的女人。

首次合作並飾演李心潔女兒欣怡的方郁婷，個性與母親如出一轍，正義感強烈，卻因無法對朋友見死不救而付出最慘痛代價，她分享「我覺得心潔姐是一個很溫暖、很關心人的人。在拍攝現場她常常主動來問我最近怎麼樣，也會很自然地分享自己的想法，讓我覺得我們是在慢慢互相了解彼此。跟她一起拍戲真的很開心、很舒服。」

賈靜雯飾演的黃宜臻，是這起案件中唯一生還的女孩安琪（林廷憶飾）的母親，她同時是一名律師，起初全力協助趙靜與汪慧君追求正義，但隨著案情愈加複雜，三位母親的信任也逐漸動搖。

首次與李心潔、舒淇兩位國際影后合作，同樣身為影后的賈靜雯表示與她們對戲有種惺惺相惜的感覺，同樣作為一位母親的她，在面對劇中三位女兒們所遭遇的悲劇，與身為受害者母親需面對的傷痛，也深有同感「母親與復仇結合起來，那個力量是非常、非常、非常驚人的。」更玩笑表示「不要惹媽媽，不要惹女人！」

而飾演賈靜雯女兒安琪的林廷憶，雖然幸運獲救重返日常，卻背負著不為人知的秘密與陰影，她分享「靜雯姐本人其實非常溫柔，跟戲裡那個嚴格的媽媽完全不一樣。最印象深刻的是每次拍完一卡，她都會笑著說『對不起！我不是這樣的，我對我自己的小孩不會這樣，這媽媽怎麼這樣啊？』就覺得很好笑。整體來說跟她對戲的過程是很輕鬆的，同時也讓我學到很多東西。」

劇中的男性角色同樣關鍵，蘇格拉瓦卡那諾飾演舒淇在班佧的鄰居小店老闆，看似單純，實則洞悉整起誘騙事件的內幕，是一位相當神秘的角色；李銘忠飾演熟悉地方人脈的警官，是協助李心潔、舒淇復仇的重要推手。

鄭人碩首次與舒淇合作便飾演夫妻，為了植物人女兒與妻子爭執不斷，對手戲張力十足；尹浩宇在劇中與奶奶相依為命，卻在某天失去摯愛，兇手似乎與傅孟柏有關，因而與兩位母親結盟，在復仇計畫中施展「美男計」，成為功臣之一。





Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。

在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。

然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。