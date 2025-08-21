8月21日星座運勢／雙魚桃花運大噴發 命理師點名這星座貴人運爆棚
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：減少職場敵對
感情：正視實際問題
財運：獲利見好就收
幸運色：正紅色
貴人：處女
小人：雙子
工作：增加銷售技巧
感情：關愛陪伴家庭
財運：資金出現缺口
幸運色：碧綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：事情盡量兩全
感情：減少挑剔口氣
財運：按照計畫進行
幸運色：奶茶色
貴人：天秤
小人：獅子
【土象星座】
工作：忍讓才能成就
感情：更加體貼對方
財運：尋找資方求助
幸運色：暖橘色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：學習流程智慧
感情：理解對方心情
財運：金錢運勢平穩
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：尋找忙碌樂趣
感情：別拿理智談情
財運：慎防錢財外漏
幸運色：藏藍色
貴人：金牛
小人：射手
【水象星座】
工作：謙恭得到讚賞
感情：不再原地踏步
財運：留意必要支出
幸運色：金箔色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：提升業務能力
感情：逐漸打動對方
財運：投資可多加碼
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：重要商議洽談
感情：桃花人緣變好
財運：胸有成竹賺錢
幸運色：粉紫色
貴人：巨蟹
小人：天秤
【火象星座】
工作：吃虧是占便宜
感情：好意卻被誤會
財運：制定目標獲利
幸運色：冷紫色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：主動提升效率
感情：謹守個人本分
財運：請教財商專業
幸運色：莓果色
貴人：巨蟹
小人：處女
工作：全體團結力量
感情：減少疑心疑慮
財運：多涉略新平台
幸運色：草綠色
貴人：射手
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
