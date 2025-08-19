ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」
感情變淡？3點讓你更愛對方
比爾蓋茲8月登《劉QUIZ》！
《我們六個》是爸爸一家的故事！林作賢女兒發文：半夜夢到全身傷的爺爺

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《我們六個》改編自2004年震撼社會的李月桂案，劇情描述六個孩子就算經歷家變，勇敢活出精彩人生的故事。而曾為台灣向世界發聲的學霸女孩林薇，現在是非營利組織「小紅帽」創辦人，近日發長文透露「《我們六個》是我爸爸他們一家的故事」，並道出：「直到現在我還是會在半夜因夢到看見全身是傷的爺爺，而害怕驚醒……。」

▲▼《我們六個》是爸爸一家的故事，林作賢女兒林薇發長文掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

▲《我們六個》改編自震撼台灣社會的林月桂案。（圖／翻攝自臉書）

《我們六個》雖是改編，劇中人名與真實人名相符。劇中的大哥「作賢」，正是林薇的父親林作賢。她坦言，從小父母便叮囑別對外人說出家裡曾發生的事，擔心她被貼標籤、霸凌，尤其在爺爺發生悲劇後，爸爸更一度被誤解為是「因遺棄父親才釀成悲劇的不孝子」。

▲▼《我們六個》是爸爸一家的故事，林作賢女兒林薇發長文掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

▲《我們六個》雖然改編，劇中角色名沒有改，直接以真實人名播出。（圖／翻攝自臉書）

林薇寫道，只要台灣發生重大社會事件，因為時事討論，她們家族的故事一再被提及，「總有少數的人會說我們家是不是被詛咒，怎麼會那麼多事發生在一個家庭之中，生在這樣家庭的孩子真可憐……」。她後來才得知，這些言語在父親心中默默堆疊出了愧疚。

而林薇是在一次與父親分開錄影的訪談中，才得知父親心中對她懷有「無盡的抱歉」，然而，她堅定表示「我其實從不覺得丟臉，也不曾怪罪過父親」。雖然沒有豐沛的物質資源，但是父母給她充滿陪伴、民主的教育方式，她為父親感到驕傲。欽佩父親在歷經無數苦難、甚至一度站在橋上想一了百了後，最終仍選擇「與人生搏鬥，並在苦痛面前，學會了原諒與放下」。

▲▼《我們六個》是爸爸一家的故事，林作賢女兒林薇發長文掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

▲林作賢女兒林薇發長文：「我其實從不覺得丟臉，也不曾怪罪過父親。」（圖／翻攝自臉書）

但是，這段家庭經歷並非沒有留下創傷，林薇坦言，「直到現在我還是會在半夜因夢到看見全身是傷的爺爺，而害怕驚醒。所以每看一集《我們六個》，其實我都得先做好心理建設，深吸一口氣，才能按下播放鍵。」她強調，正是因為親眼見證父親的奮鬥與母親的扶持，收穫了「跟人生挑戰『拚下去』的信念」。她將這些傷痛比喻為戰士的傷疤，雖會隱隱作痛，卻也成為驅使她無懼向前的養分與力量。這也是為何家人願意將故事分享給劇組，希望能透過戲劇傳達，即使生活再難，也要勇敢與挑戰拼搏下去，因為就像劇中所說：「你還有薇薇啊」，再也不會是一個人。


【林薇全文】

最近大愛播映的連續劇「我們六個」，是我爸爸他們一家的故事。大哥作賢，是我的爸爸。

大概是因為從小在大人們身上看到的擔憂，我也因此不太習慣與他人分享家中的這些故事。記得以前常會聽到爸媽說，這些事我們知道就好，不要出去跟別人說。他們擔心我會被身旁的同儕、老師、朋友用不同的眼光看待，被貼標籤，甚至被嘲笑霸凌。尤其是在爺爺的事件剛發生，爸爸被誤會成因遺棄父親才釀成悲劇的不孝子時，更是如此。

有幾次臺灣出現重大社會案件，因應時事討論，我們家的故事也再一次被提及。這時總有少數的人會說我們家是不是被詛咒，怎麼會那麼多事發生在一個家庭之中，生在這樣家庭的孩子真可憐。即使說者無惡意，但我後來才知道，一次又一次看到，這些言語還是在父親心中，默默地推疊出了愧疚。

幾年前某一次訪問錄影時，製作單位將我跟父親隔開訪問，詢問了家中這些經歷對我們的影響。我跟爸爸當場都無法聽見彼此所說，要到節目播出後才能揭曉答案。我那時才知道，原來爸爸一直覺得對我有無盡的抱歉，擔心他的出生成長，會帶給我不好的影響與眼光。

然而，我其實從不覺得丟臉，也不曾怪罪過父親。

我一直覺得我雖然不曾有過豐沛的物質資源，卻有著最難能可貴的禮物——那就是我的父母與他們開明、民主、充滿陪伴的教育方式。這是要讓我重新選擇，我也絕不會想跟其他資源交換的。

對於那些「挑戰」，我雖然也曾疑惑，試問蒼天，為何全都一連串發生在我們家。但思來想去，我倒覺得我們更像是被上帝指定了一系列的挑戰，而最重要的，是我們一家在每一次面對時，都很勇敢地跨越過去了。

尤其是爸爸。他經歷過許多苦難，有無數次想要放棄的念頭，他曾站在橋上想要一躍而下，一了百了。這些長大之後，我都知道了。但即使有過這些時刻，最後他都還是選擇了與人生搏鬥，並在苦痛面前，學會了原諒與放下。

看著這些，作為女兒，我不僅欽佩，更為他感到驕傲。

說家庭經歷對我的成長沒有傷害，那是騙人的。直到現在我還是會在半夜因夢到看見全身是傷的爺爺，而害怕驚醒。所以每看一集「我們六個」，其實我都得先做好心理建設，深吸一口氣，才能按下播放鍵。

但這一路走來，因為親身看見爸爸的面對與奮鬥，和媽媽的支持與相伴，我收穫更多的，是無論遇到什麼困難，都要跟人生挑戰「拚下去」的信念。就像是戰士留在身上的傷疤，受傷的當下很痛，每次看見也還是會隱隱做痛，但它們並沒有成為讓我停滯不前的原因，反倒是能驅使著我無懼向前的養分與力量。

這也是我們將故事分享給劇組的原因，以及希望透過戲劇帶給大家的。

生活有很多的難，以前有，以後也一定還會有。但相信作賢大哥（我老爸）不會再需要自己面對，就像劇裡的薇薇所說：「你還有薇薇啊」。即使上天還沒有要放過我們，我們也會繼續勇敢與人生的挑戰拼搏的！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

