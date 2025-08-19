踢爆女星遭電視台人士性侵偷拍！江祖平「真的該管」揭與受害者關係

記者陳芊秀／綜合報導

「八點檔女神」江祖平昨日（18）無預警踢爆內幕，表示收到一名女演員A的私訊求助，女演員表示遭到電視台相關人員性侵偷拍，震撼演藝圈。事件引發熱議後，她同日深夜再度發文，談及為何對方會找上她。

▲江祖平踢爆女演員遭電視台人士性侵偷拍惡行。（圖／翻攝自臉書）

江祖平表示，自己與女演員A曾是「同學」，也就是「大特」，也就是屬於比較有鏡頭、台詞的特約演員。她認為對方似乎已經隱忍一段時間，是因為後來發現她「頗有正義感」，在走投無路下才決定向她訴苦求助，這也讓她決心為其處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江祖平寫道「不要多想什麼電視台啦！其他有的沒的……」，強調「我真心只是希望，這個環境，可以好好的適當的尊重女性嗎？拜託！真的該管管！」言詞懇切，再度展現正義敢言的性格，也讓外界更加關注演藝圈潛在的問題。

▲江祖平發文：「我真心只是希望，這個環境，可以好好的適當的尊重女性嗎？拜託！真的該管管！」（圖／翻攝自臉書）

網友留言「平哥就是太有正義感了」、「祖平哥你真的很勇敢」、「有正義感是好事，但我怕平哥被當槍使，被有心人利用就不好了」、「祖平哥真的好勇敢」、「可能要有立委關注這個行業的人的權利才行」。