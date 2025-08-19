ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」
感情變淡？3點讓你更愛對方
比爾蓋茲8月登《劉QUIZ》！
許光漢退伍復工「第一部戲曝光」！　直擊現身保安宮燒紙錢拜拜

8/7 16:15 下午4點多，許光漢（右）現身台北市大龍峒保安宮祈福拜拜，還在豔陽下燒紙錢。

圖文／鏡週刊

許光漢退伍後一舉一動都備受矚目，他早已定案將加入《關於我和鬼變成家人的那件事》班底的新劇集拍攝，但眼看開拍在即，他仍在各地趴趴走；本刊讀者直擊，7日下午他現身台北大龍峒保安宮祈福拜拜，除了上香祝禱也燒紙錢表敬意。

8月7日下午4點多，許光漢現身台北大龍峒保安宮，他身穿藍T恤、黑短褲，頭戴黑帽外加口罩，背著黑色後背包，和一名女子在廟內拜拜。兩人認真準備餅乾當供品，儘管裝扮低調，但許光漢高大的身材，自帶光芒，仍被不少香客認出，他似乎不以為意，最後還頂著烈日在戶外燒紙錢，結束後便就近前往一旁咖啡廳消暑。

16:20 結束祈福行程後，許光漢（右）和身旁女子一同離去。

▲16:20 結束祈福行程後，許光漢（右）和身旁女子一同離去。

退伍不得閒　老班底聚首

保安宮主神是保生大帝，也是傳說中的醫神，多數信眾會來此祈求健康平安。許光漢剛退伍，已經有滿滿的工作等著他，第一個行程就是宣傳與港星袁澧林主演的奇幻愛情電影《他年她日》。8月底，他將會前往香港舉辦亞洲記者會，與台灣、香港、新加坡等媒體見面，結束訪問後立刻趕回台灣，因為緊接著還要在JAM JAM ASIA亞洲音樂節大展歌喉，與金曲樂團落日飛車Sunset Rollercoaster合體共演，工作行程排得密密麻麻。

16:26 離開保安宮後，許光漢和女子前往咖啡廳消暑。

▲16:26 離開保安宮後，許光漢和女子前往咖啡廳消暑。

退伍當天，許光漢透露馬上就要進劇組，他回歸娛樂圈的第一炮，之前已對外公布是《關於我和鬼變成家人的那件事》班底的新影集《詐欺者》，也是導演程偉豪打磨5年劇本的新作，去年11月還曾登上權威娛樂媒體《Variety》。劇情描述一名江姓男子率領一批人對詐騙集團展開復仇行動，這其中也隱藏著一段長達數十年的祕密。不出意外的話，許光漢應是飾演這名江姓男子。

許光漢因電影《關於我和鬼變成家人的那件事》人氣再登高峰，退伍後第一部作品也和同一班底合作。（金盞花大影業提供）

▲許光漢因電影《關於我和鬼變成家人的那件事》人氣再登高峰，退伍後第一部作品也和同一班底合作。（金盞花大影業提供）

偷空小旅行　日本被捕獲

導演程偉豪當初受訪時表示，「觀眾可以看到他們如何憑藉智慧與韌性，向強大的詐騙集團發起挑戰。故事深入探討正義與欺詐之間的道德掙扎，並採取『以騙制騙』的方式，對抗這些犯罪網絡。」

許光漢（左二）之前拍攝張震（左一）監製的《青春18x2 通往有你的旅程》，從年初上映到年底。右一為導演藤井道人、右二為清原果耶。（翻滾吧男孩電影股份有限公司提供）

▲許光漢（左二）之前拍攝張震（左一）監製的《青春18x2 通往有你的旅程》，從年初上映到年底。右一為導演藤井道人、右二為清原果耶。（翻滾吧男孩電影股份有限公司提供）

據悉，該影集已開拍，但前期應是暖身、先拍其他人戲分，許光漢似乎因此偷了點時間出國，來個小旅行。上週有網友稱在日本東京代官山捕獲許光漢，網友表示對方承認自己確實是許光漢，但以「私人行程、不太方便、不好意思」為由婉拒拍照；不過許光漢一聽到網友稱讚他「長得太帥了。」還很謙虛地連忙說：「沒有、沒有。」讓粉絲覺得超可愛。

8月12日，有粉絲目擊許光漢（背對鏡頭者）一個人在日本代官山一帶出沒；據粉絲表示，許光漢透露此行為私人行程。（翻攝自紗夏公主微博）

▲8月12日，有粉絲目擊許光漢（背對鏡頭者）一個人在日本代官山一帶出沒；據粉絲表示，許光漢透露此行為私人行程。（翻攝自紗夏公主微博）


返工先祈福／女星體質敏感遇鬼就吐！曾到廟裡當乩身　如今受洗成基督徒
沒當媽先演媽／獨家！趕拍台版《藍調時光》　直擊張鈞甯當街飆戲周渝民
真愛兜圈子／獨家！一場手術救回戀情　愛紗年內分手男友又復合

鏡週刊

