徐乃麟《全村的希望》驚傳播一季遭喊卡！3原因收攤…電視台回應

▲徐乃麟拚老命接下全外景節目《全村的希望》，首季13集播畢電視台就確定黯然叫停。（圖／翻攝自《全村的希望》臉書）

圖文／CTWANT

綜藝大哥徐乃麟睽違多年再度接下全外景節目，搭檔林莎、張文綺一同主持的《全村的希望》，自今年5月首播就創下不少話題，看似一時之選的主持組合，與每集造訪各地讓明星們與高手正面對決，內容相當精采，但無奈節目自播出後卻是叫好不叫座，收視也一直未見起色，日前首季13集播畢電視台就確定黯然叫停，讓人感到十分惋惜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《全村的希望》由徐乃麟（中）領軍，帶著張文綺（右）、林莎（左）走遍全台村落進行多項比賽。（圖／翻攝自《全村的希望》臉書）

《全村的希望》由66歲的徐乃麟帶著張文綺、林莎走遍全台村落，帶領藝能界運動強手，正面對決民間體能高手，該節目5月25日在東森綜合台首播收視就衝破0.3，而在無線台中視的二播收視更飆破0.51，成績表現相當不錯。不過面對同時段《飢餓遊戲》、《綜藝大集合》等長壽節目的夾殺，也讓《全村的希望》一直面臨收視苦戰。

▲《全村的希望》東森綜合台首播收視衝破0.3，而在無線台中視的二播收視更飆破0.51。（圖／翻攝自《全村的希望》臉書）

而除了收視未見起色，先前《全村的希望》還沒播出就被本刊爆出首錄集因效果未達電視台高層預期，內容無法使用，延宕近一個月後才終於恢復拍攝，而為了趕上5月底首播的進度，製作團隊只能全力趕拍。當時東森電視回應本刊表示：「錄影一切正常，播出時間並無任何變動。」

▲徐乃麟手上握有《挑戰吧！大神》、《天才衝衝衝》、《醫師好辣》3個常態性節目主持（圖／侯世駿攝）

據悉除了節目一季就停播，就連製作公司都驚傳解散，令人相當震驚。《全村的希望》停播後，目前徐乃麟手上則依然握有《挑戰吧！大神》、《天才衝衝衝》、《醫師好辣》3個常態性節目主持。

對於徐乃麟主持周日晚間8點黃金檔綜藝《全村的希望》，僅一季播畢就喊卡，東森電視回應本刊表示：「《全村的希望》，節目是以季播方式規劃的，第一季已經完整呈現給觀眾。之後有新的規劃會再跟大家分享，謝謝大家的關心。」

延伸閱讀

▸ 獨家／不只當偶像！耀樂進劇組拍戲 叮嚀粉絲：等我回來

▸ 弱老相殘1／請外勞免巴氏量表實施前官員狂拉警報 上路後卻跌破眼鏡

▸ 原始連結