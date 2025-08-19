「初戀臉女神」被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「初戀臉女神」田曦薇被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸27歲女星田曦薇長相甜美，擁有「初戀臉女神」的封號，是新生代人氣演員之一。她17日被爆出疑似和新戲合作的演員賴偉明熱戀，兩人被抓包曬同款照。對此，田曦薇18日在直播中正面做出回應，還透露是自己請客的。

▲▼「初戀臉女神」田曦薇被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場。（圖／翻攝自微博／田曦薇、賴偉銘很酷）

▲田曦薇日前和賴偉明傳出緋聞。（圖／翻攝自微博／田曦薇、賴偉銘很酷）

田曦薇與賴偉明17日在社群分別曬出了相似的炒飯照片，因碗具、配菜內容及桌布細節高度相似，立即掀起熱議。再加上兩人連續合作兩部作品，因而引網友猜測雙方是否日久生情。

▲▼「初戀臉女神」田曦薇被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇和賴偉明曬同款炒飯。（圖／翻攝自微博）

結果在18日《子夜歸》的連線直播中，宥鳴提到：「昨天聽說你們又聚餐了？昨天是誰請的客呢？」王佳怡立刻回答：「當然是我們的小田大王請的客啊！」而田曦薇也驕傲地用手比著自己。

田曦薇表示，在聚餐後有發照片到演員群組中，大方說道：「我和佳怡、和偉明一塊吃飯。」間接澄清炒飯是多人聚餐一起吃的。隨後，田曦薇便閉上眼睛，露出一個尷尬的笑容，而其他演員也似乎聯想到了前一天的烏龍緋聞，紛紛忍不住笑出來，直接打破外界的猜想。

▲▼「初戀臉女神」田曦薇被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場。（圖／翻攝自微博）

▲田曦薇在直播中澄清緋聞。（圖／翻攝自微博）

