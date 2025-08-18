ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡詩萍狂被叫岳父　同框老婆愛女遭虧：像我們的保鏢

記者王靖淳／綜合報導

台北市政府文化局局長、資深媒體人蔡詩萍和前主播林書煒2002年結婚，育有一個寶貝女兒蔡中泠，日前他才在臉書曬出愛女和金馬影后楊貴媚的合照，貼文曝光後，網友紛紛被女兒的外貌吸引，因此暴動留言喊他「岳父」，今（18）日再度發文分享一家三口合照，照片曝光後再度掀起網友留言討論。

▲▼蔡詩萍。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍 ）

▲蔡詩萍自嘲像老婆及女兒的保鑣。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍 ）

透過蔡詩萍分享的合照可見到，他身穿黑色襯衫，戴著墨鏡，對鏡頭露出淡淡的微笑。女兒蔡中泠則穿著白色細肩帶短上衣，留著披肩長髮，對鏡頭展現甜美笑容。一旁的林書煒則穿著黑色無袖上衣，拿起手機掌鏡，同樣面帶溫柔笑容看向鏡頭，氛圍和樂溫馨。

▲▼蔡詩萍。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍 ）

▲蔡詩萍的女兒蔡中泠擁有亮眼外型。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍 ）

蔡詩萍在文中透露，拍下這張照片時，女兒和太太忍不住打趣開玩笑說：「爸，你這張像我們的保鑣！」這番話立刻讓逗樂他，雖然自嘲「咦，是蠻像的」，但他也順勢接話表示，既然如此，「保護兩位美女不就是我的責任嗎！」貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「真的好像喔」、「幸福一家人」、「女兒真的很美，氣質出眾。」

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

