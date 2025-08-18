金鐘國出道30年首次買房！婚訊在微博炸開　公司發聲「保護未婚妻」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金鍾國（金鐘國）18日突然宣佈即將結婚的消息，且女方是圈外人，他為了保護未婚妻，婚禮將採非公開方式進行。他的終身大事一向是娛樂圈的熱門話題，證實升格人夫後，連微博都炸鍋，登上熱搜關鍵字。稍早，更有韓媒爆料，他對妻子很保護，連好友都是最近才知道他要結婚了。

▲▼金鐘國婚訊不只在台灣熱議，連微博都炸開討論。（圖／記者李毓康攝、翻攝自微博）



根據《News1》報導，金鍾國對於妻子身份保護到家，身邊近親好友都是最近才知道金鍾國要結婚了，就連未婚妻身份都只知道是圈外人，其餘一蓋不清楚，也有韓國記者追問經紀公司，但公司方面低調回應「未婚妻不是藝人，涉及個人隱私難以告知」。

▲金鍾國公司對未婚妻身份保密到家。（圖／資料照／記者李毓康攝）



不僅如此，金鍾國向來勤儉持家，卻在4、5月時突大動作砸下重金買房，約62億位於江南的高級住宅，且他並非貸款，而是全額現金購屋，據報導，該房產也是他出道30年來首次購入的自宅，附近鄰居包含張根碩、李瑤媛等明星。

1976年出生的金鍾國更在演藝圈內組成「龍年俱樂部」，他與同為屬龍的車太鉉、張赫、洪京民、洪景仁都是好友，5位朋友中只剩他沒成家，如今終於升格人夫，也讓粉絲期待「想看龍年俱樂部在婚禮到齊」、「已經想像得到車太鉉的笑聲了」。