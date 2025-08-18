道頓堀火災2死4傷！KIMIKO驚曝原定今早該在現場「慢一步反而是保護」

記者陳芊秀／綜合報導

日本大阪道頓堀18日上午9點多發生重大火災，起火處是一棟大樓的一樓，相鄰2棟大樓也發生火災，火勢直到中午才消滅，但造成兩名消防員喪生，4人受傷。而藝人KIMIKO正在大阪旅行，18日發文「計劃趕不上變化」，文中也提及道頓堀火災事件，直呼命運奇妙。

▲KIMIKO近日在大阪旅行，有感而發「看似不順的小事，反而會帶來意想不到的變化。」（圖／翻攝自臉書／KIMIKO）

KIMIKO形容，這次的大阪旅行就像是「計劃趕不上變化」的實境秀。她原本計劃13日啟程，但因行程調整臨時改機票，意外完全避開了颱風來襲，更巧合地與母親時間對上，結果這趟旅行變得更完整。

之後KIMIKO臨時更改行程，幸運閃過大阪世博展覽館附近的電車大停電混亂。接著她因為今早（18）睡過頭，取消了原訂心齋橋、道頓堀行程，結果收到朋友緊急來電，才得知道頓堀發生火災事件，令她寫下「有時候『慢一步』反而是一種保護，就像電影情節真實上演，真是讓人感嘆命運的奇妙。」她更有感而發說：「有時候看似不順的小事，反而會帶來意想不到的變化。」而最大的體悟就是唯有健康的身體，才能安心感受沿途美景與當地文化。

▲KIMIKO原本18日要去道頓堀，睡過頭取消行程，事後得知當地發生火災事件。（圖／翻攝自臉書／KIMIKO）

KIMIKO發文吸引不少正在大阪旅遊的台灣網友，有人留言「早上經過火災現場～連直升機都出現了」。有人安慰「一部份不完美的小插曲并不足以影響您快樂暢遊的好心情而繼續享受輕鬆的旅程，但仍能感覺自在又喜悅就好」、「平安」、「隨遇而安」。