楊冪成陸劇救世主！　新劇《生萬物》飆出驚人收視…觀眾看到哭

暑期檔陸劇8月邁入，終於出現現象級作品！由楊冪主演的年代劇《生萬物》，描述農村首富之女在出嫁日當天遭土匪綁架，就此命運轉變的故事，自8月13日在央視、串流平台同步開播，分別創下高收視、高網播量，不僅重振「收視女王」威名，更成為這波長劇收視低迷的救世主。

▲觀眾看到哭！楊冪主演的年代劇《生萬物》創下驚人的網播量，電視台收視第一。（圖／翻攝自微博）

《生萬物》改編自趙德發的長篇小說《繾綣與決絕》，作者創作「農民三部曲」系列，並獲得第三屆人民文學獎。小說第一部《繾綣與決絕》被改編成劇集《生萬物》，以魯南農村土地變遷為背景，身為農村首富之女「寧繡繡」，出嫁當日被土匪擄走，父親卻捨不得賣地贖身，改將她的妹妹出嫁，她失望與父親斷絕關係，並改嫁給救命恩人「封大腳」，劇集描述女主角的成長過程，並帶著農村女性擺脫封建思想，經歷數十年時代變遷，實現自我價值的過程，由於女主角命運坎坷仍堅強自立，讓無數觀眾追劇看到哭！

▲《生萬物》改編自文學獎小說，描述女性經歷命運波折後自立成長的過程。（圖／翻攝自微博）

而《生萬物》收視勢如破竹，自13日在央視8台開播，根據大陸最具公信力「中國視聽大數據（CVB）」收視榜，劇集破2%並穩居單日榜第一。同時該劇在串流平台播出，根據「雲合數據」，劇集收視市占率突破30.1%，有網友估算，該劇單集播放量已經突破7000以上，而且暑期檔所有劇集總網播量低迷，始終處於2億上下，《生萬物》播出後，收視大盤上升至2.4億，可說吸走了暑期檔30%的網播收視，網友推測，該劇單日網播量破億的可能性極高。

▲楊冪的《生萬物》在央視播出，登上收視第一。（圖／翻攝自微博）

▲《生萬物》單日網播量估計突破7000，且總收視上升至2.4億，助攻暑期檔收視大盤起飛。（圖／翻攝自微博）



此外，《生萬物》在串流平台的熱度火速破萬，昨日（17）官方微博宣布熱度值達10500，根據平台熱度歷史數據，該劇現在熱度值10572，已經追平《蒼蘭訣》在2022年創下的數據10572，前兩名是《贅婿》、《狂飆》。目前《生萬物》僅播到一半，未來上升幅度仍相當大。

▲《生萬物》串流平台站內熱度突破10500。（圖／翻攝自微博）

▲《生萬物》熱度值持續上升，已經追平2022年《蒼蘭訣》10572。（圖／翻攝自微博）



楊冪現年38歲，在電視劇全盛期就主演無數高收視作品，隨著陸劇走入串流網劇時代，主演《三生三世十里桃花》、《扶搖》創下驚人網播量紀錄，微博粉絲超過一億人追蹤。她2023年離開「嘉行傳媒」獨立門戶，接連面臨主演劇集《狐妖小紅娘月紅篇》收視不如預期，演出電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》遭撤檔等，戲劇表演連續受挫，如今靠《生萬物》締造收視、網播量連日來翻倍飆漲的轟動迴響，終止了收視票房不振的戲劇現況，被陸網稱為「平台救世主」。