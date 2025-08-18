野生周曉涵逛平溪老街！「私下穿搭」全被拍：偏狼狽 破千人朝聖

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她17日便在社群網站上傳一系列當天和家人一起逛平溪老街的照片，私下親民造型全被拍了下來，立刻吸引破千人按讚。

▲周曉涵和家人逛平溪老街。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



照片中，可以看到周曉涵身穿一件白色無袖背心、以及淺咖色條紋寬鬆短褲，露出穠纖合度的雙腿線條，即便搭配了白襪和平底洞洞鞋，仍然不影響整體比例。

周曉涵透露逛平溪老街時意外收穫滿滿驚喜，「遇到了可愛的店家北北，主動熱情借我們各種小道具拍照，光斗笠還不夠，還幫我姪女搭配鋤頭與小包包。」她笑說，姪女雖然一臉茫然，但還是乖乖收下。

▲周曉涵私服曝光。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



回憶當下的趣味互動，周曉涵笑說，「於是我跟北北說，沒問題，我們幫你拍時尚照。（雖然我今天偏狼狽）」，現場氣氛輕鬆愉快，也為這趟旅程留下難忘回憶。

▲周曉涵不時分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



拍照結束後，周曉涵也不忘支持當地小店，買下一盞復古小夜燈作為紀念。「心滿意足的離開～今天充滿了美麗的意外。」