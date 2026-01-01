ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
玉澤演奪獎放閃未婚妻：我愛妳
跨年「暴跌剩10℃」
《網球王子》龍馬結婚了
Wanna One爆重組合體！黃旼炫轉發藏伏筆　粉絲淚：上傳時間有洋蔥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣限定男團Wanna One於2017年出道獲得爆炸性人氣，活動2年多掀起全球粉絲追星風潮，只是隨著團體合約到期，成員各自回到自己的公司，令粉絲多有遺憾。沒想到，Mnet官方1日公開一段震撼短片，暗示Wanna One重組合體，就連黃旼炫也轉發影片，引起大批Wannable（官方粉絲名稱）暴動，嗨喊「我們等好久」。

▲▼▲▼ Wanna One元旦傳出要重組合體。（圖／翻攝自Wanna One IG）

▲Wanna One元旦傳出要重組合體。（圖／翻攝自Wanna One IG）

Wanna One由黃旼炫、邕聖祐、賴冠霖、裴珍映、姜丹尼爾、尹智聖、金在煥、李大輝、朴志訓、朴佑鎭、河成雲組成，最後合體活動在2019年劃下句點，成員近幾年來不在同領域發展，但其實私下還是有聯絡，部分成員也時常出演網路節目合體。

▲▼ Wanna One爆重組合體！黃旼炫轉發藏伏筆　粉絲淚：上傳時間有洋蔥。（圖／翻攝自Mnet YouTube、黃旼炫IG）

▲▼Mnet官方貼出Wanna One的歌曲暗示「再次見面」，黃旼炫轉發藏伏筆。（圖／翻攝自Mnet YouTube、黃旼炫IG）

▲▼ Wanna One爆重組合體，黃旼炫轉發藏伏筆　粉絲淚：上傳時間有洋蔥。（圖／翻攝自Mnet YouTube、黃旼炫IG）

粉絲等了6年，Mnet官方1日突然公開一段震撼短片，背景音樂為當年Wanna One所唱的〈春風〉，截取其中歌詞「我們再次相遇」，並寫下「2026 COMING SOON」，尤其是上傳時間特地選在1月1日11點1分，眾多指向Wanna One合體的暗示，瞬間讓粉絲討論熱烈。

這則影片就連黃旼炫也轉發影片，讓粉絲更加確信Wanna One極有可能重組，留言區暴動表示「Wanna One還活著」、「我要哭了」「、會瘋掉」、「11點1分上傳影片淚崩」、「拜託一定要開演唱會」、「雞皮疙瘩掉滿地」。

