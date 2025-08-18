金鐘國突報喜《RM》全員「以為在整人」　朴明秀神回：幹嘛這麼累結婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金鍾國（金鐘國）18日透過官咖宣布「我要結婚了」，他剛好迎來出道30週年，字句裡自嘲「我沒有做出30週年專輯，反而是找到人生另一半了」，證實即將在近期結婚。而18日剛好也是《Running Man》的錄影日子，他當下發表喜訊時，成員全都以為在整人，現場超爆笑，就連好友朴明洙（朴明秀）在錄製廣播節目同步得知消息時，還神回「幹嘛結婚啊？這麼累！」反應笑翻所有人。

▲金鐘國突報喜《RM》全員以為在整人（圖／翻攝自《RM》IG）



金鍾國18日證實即將結婚，首個得知消息的人就是《Running Man》成員們，根據韓媒報導，現場錄影相關人士透露：「金鍾國在錄影之中直接在鏡頭前公開宣布要結婚了，成員還以為是整人計畫，嘉賓則是祝福他，現場充滿粉紅泡泡。」《Running Man》18日錄製的內容預計在9月7日播出。

▲朴明秀虧金鐘國「幹嘛這麼累結婚」。（圖／翻攝自朴明秀IG）



另外，金鍾國的圈內好朴明洙（朴明秀）人剛好在錄製廣播節目，他18日得知金鍾國結婚消息後，先是驚呼「我們家鍾國要結婚了？太恭喜了！」但早就已經是人夫的他，下一句秒虧「幹嘛結婚啊？這麼累人的事！」幽默的發言讓全場笑出來。

金鍾國18日稍早透過官咖報喜，親自用文字向粉絲分享喜訊，親口證實：「我要結婚了，雖然之前就有稍微一點點明顯，不過我想很多人還是會覺得相當突然。」他自虧「雖然很有點遲了，但就這樣結婚了，真的是很慶幸對吧。」婚禮將在近期舉辦。