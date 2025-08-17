ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
63萬YTR赴泰11天「挑戰越野拉力賽」　過程超極限：做夢都在報路

記者王靖淳／綜合報導

網紅普通女子孫女過去以YouTube頻道「哈哈台」走紅，離開後經營個人頻道，目前有63萬多的訂閱人數，日前她才透露自己獲得人生中第一張賽車執照，同時也宣布將到泰國挑戰亞洲越野拉力賽。今（17）日她發文分享長達11天的高強度行程，讓她直呼：「連做夢都在報路！」

▲孫女會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／普通女子孫女）

▲孫女赴泰挑戰亞洲越野拉力賽。（圖／翻攝自Facebook／普通女子孫女）

孫女坦言在參加泰國拉力生存營時，每天都過著睡眠不足的日子，清晨六、七點集合出發，到奔馳超過百公里的路程，還要挑戰一兩百公里的越野賽段，她形容：「連說夢話都還在報路。」她更透露，剛到泰國時還天真以為能享受美食，結果這11天「吃最多的就是7-11」，晚上回到飯店還要參加路書研討會，重複整整8天。

▲孫女會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／普通女子孫女）

▲孫女結束11天泰國拉力生存營。（圖／翻攝自Facebook／普通女子孫女）

更瘋狂的是，孫女挑戰的是一台低底盤二驅電動車，要和其他選手一起跑完3200公里的越野路段。她笑稱自己每天「被震到內臟位移」，甚至曾在荒野陷車，心裡還浮現「最後一集影片」的畫面。最後一天，孫女更被安排上場駕駛，面對泥坑滑到嚇哭，甚至緊張到一度覺得「方向盤會整組拔下來」。

▲孫女會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／普通女子孫女）

▲孫女會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／普通女子孫女）

雖然未能衝到終點，但孫女表示：「至少車跟我還有正牌駕駛都完整的出來、站在終點拱門，人生第一次越野就這樣在精神體力到達極限的狀態下，給他越下去了。」由於電車組只有她們一隊，只要完賽就是冠軍，讓孫女意外抱回一個「五人份泰式料理店的飯鍋」當獎品。她也強調，完賽絕非想像中簡單，「每天回飯店都是修車夜總會，斷成兩截的、翻車摔爛的大有人在。」最後，她感謝團隊的邀請，並幽默表示「下次不用找我囉，謝謝！明天開始我要連躺三天！」

