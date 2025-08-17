邵雨薇和妹出國「吃飯忘帶錢包」　遇好心人解圍怕被當詐騙

記者王靖淳／綜合報導

女星邵雨薇最近和妹妹一起到石垣島玩，並趁空檔透過社群曬出一系列美照，今（17）日更發文分享姊妹倆出門忘記帶錢包，結果遇到一對好心的情侶幫她們代付停車費，讓她尷尬表示姊妹倆的行為很像詐騙，「真的覺得非常不好意思。」

▲邵雨薇讚妹妹是個好旅伴。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇以「我妹是個很好的旅伴」為題在IG發文，透露對方不但會自動坐上駕駛座，還會陪她體驗各種活動，甚至在她喊著「不玩了啦」的時候，仍願意和她一起在球場上揮汗。除了玩樂上的配合，邵雨薇形容妹妹個性隨和，不會因小小失望而壞了氣氛，兩人總能「尬笑」解套，甚至彼此輪流拍照，這份姊妹間的默契，也成為途中特別的回憶。

邵雨薇特別提到，這趟旅程中發生一件「兩光姊妹」的糗事，兩人開車到餐廳準備吃飯，才發現彼此身上都沒帶錢包，所幸店家可以用手機刷信用卡支付，不過停車場則是只收現金。她回憶，當時她一度焦急，還想先回飯店拿錢包再趕回來，結果妹妹卻機靈地想出不少應對方式，最後竟靠著一對熱心情侶「解圍」。

▲邵雨薇分享出國美照。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

邵雨薇透露，有一對帶著粵語腔的情侶得知她們身上沒帶現金後，直接替她們代付了500日圓停車費，並揮手表示沒關係，讓她們又驚又感動。雖然事情圓滿落幕，邵雨薇仍忍不住直呼「真的非常不好意思」，甚至向妹妹開玩笑表示兩人的行為很像詐騙。最後，她選擇捐出500日圓的方式，回饋這份陌生的善意，「下次有遇到有小麻煩的人，能力範圍內，我也絕對會幫忙的。」